Aumenti in arrivo per le bollette di gas e energia. Lo stop ucraino complica le cose

L’Authority per l’energia – Arera – ha fatto sapere che nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per i cosiddetti “clienti vulnerabili” serviti in Maggior Tutela aumenterà del 18,2%. Si tratta di almeno di 3,4 milioni di persone che si troveranno a dover sborsare più soldi dell’anno precedente.

L’aumento è dovuto alle dinamiche dei prezzi del gas sul mercato all’ingrosso sul quale, secondo l’Arera pesano l’instabilità geopolitica e le temperature invernali.

A preoccupare è l’inverno in corso si sta rivelando più rigido di quelli degli anni scorsi, ragione per cui i prezzi potrebbero lievitare ancora. Diversamente l’inverno del 2023 aveva registrato temperature sopra la media e, di conseguenza, anche la spesa era stata inferiore a quella del 2022.

Per il 2025 si prevedono invece ulteriori aumenti delle bollette. Secondo alcune previsioni fatte analizzando prezzi della materia prima e l’andamento degli indici Psv e Pun, nei prossimi 12 mesi il prezzo dell’energia aumenterà di quasi il 30% con un impatto significativo sulle bollette di chi ha un’offerta a prezzo indicizzato.

Le stime affermano che per una famiglia tipo nel mercato libero, l’aumento delle bollette sarà di almeno 272 euro tra luce e gas, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%)

Il rincaro più corposo si avrà sulla bolletta del gas per la quale una famiglia tipo la spesa annuale media passerà dagli attuali 1.744 euro l’anno a 1.920 euro (+176 euro). Per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica, invece, l’incremento viene calcolato intorno ai 96 euro, con una spesa annuale che passerà da 826 euro a 921 euro.

Ad aggravare la situazione intorno al prezzo del gas, ci si è messa anche l’Ucraina che ha disdetto l’accordo commerciale con la Russia per il transito del gas verso l’Europa centrale.

La disdetta dell’accordo è stata confermata anche dal presidente russo Putin, nella conferenza stampa di fine anno: il contratto quinquennale con l’Ucraina scadrà il 31 dicembre e non verrà rinnovato e quindi verrà posta fine all’accordo con la compagnia energetica statale russa Gazprom che consente di esportare gas naturale tramite la rete di gasdotti dell’Ucraina verso Slovacchia, Ungheria e altri paesi dell’Europa centrale.

La principale linea di transito rimasta, dopo la chiusura e il sabotaggio del Nord Stream nel 2022, è il gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, che verrà dunque chiuso a fine anno. Questa conduttura trasporta il gas dalla Federazione Russa attraverso l’Ucraina fino alla Slovacchia, dove poi si divide in rami diretti verso la Repubblica Ceca e l’Austria



L’Italia, insieme all’Ungheria, è tra i Paesi che si riforniscono tramite questa rotta. Attualmente l’Ucraina commercializza all’incirca 15 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno a un gruppo di paesi europei. Il mancato rinnovo dell’accordo di transito tra Russia e Ucraina, secondo gli analisti, potrebbe contribuire a un aumento dei prezzi europei del gas.

