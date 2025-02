L’oro corre dall’Europa agli Usa, al riparo dai dazi

Le mosse economiche di Trump, abbiamo detto fin dal primo giorno del suo re-insediamento, rispondono ad un obiettivo prioritario: convogliare più capitale possibile verso gli Stati Uniti, sommersi dalle dimensioni monstre di un doppio debito – sia pubblico che privato (in Europa il secondo è assai più limitato) – che comincia ad essere ingestibile persino per il Paese che ha il privilegio unico di stampare una moneta nazionale che funge anche da mezzo di pagamento internazionale, moneta di riserva, ecc.

Detto altrimenti, è come se gli Usa pagassero con perline di vetro qualsiasi merce acquistino dall’estero (sul piano commerciale) oppure come prestassero perline pretendendo che la restituzione avvenga in beni o denaro dal valore sicuro.

Va nella stessa direzione l’idea di utilizzare le stablecoin denominate in dollari per incentivare il trasferimento del risparmio privato dall’Europa alle banche statunitensi.

Tra le molte mosse economiche per ora il primo posto spetta ai dazi, ossia ad un aumento tariffario imposto d’autorità su una serie di merci, provenienti da quasi tutti i Paesi (per acciaio e alluminio, per esempio) oppure da Paesi particolarmente presi di mira.

In attesa che la politica dei dazi produca i suoi effetti commerciali (aumento dei prezzi per i consumatori Usa, reazione simmetrica di ritorsione da parte dei Paesi colpiti, ecc) si stanno intanto producendo delle conseguenze forse previste fino ad un certo punto, ma sostanzialmente coerenti con l’obiettivo perseguito.

La notizia riportata dal Wall Street Journal, decisamente una testata “con le mani in pasta” su questi temi, conferma pienamente l’analisi fin qui fatta, ma aggiunge anche aspetti prima poco considerati. L’oro è da sempre non solo un “bene rifugio” in tempo di rischio bellico, ma anche e soprattutto il metro di misura per così dire “oggettivo” di qualsiasi altro “equivalente generale” con funzione di moneta corrente.

Significa che il prezzo dell’oro, come di qualunque altra “materia prima” preziosa, ha un solo prezzo internazionale. Un grammo d’oro o di platino o d’argento, insomma, costa uguale a Londra, Roma, New York, Hong Kong, Mosca, Rio de Janeiro. Eventuali scostamenti sono solo temporanei (per questioni di fuso orario) e comunque impercettibili, ossia non significativi sul piano economico e che non comportano spostamenti fisici.

Non è già più così. Ci dice infatti il Wall Street Journal che quasi ogni giorno, da un paio di settimane a questa parte, casse di lingotti d’oro vengono caricate all’aeroporto di Londra con destinazione New York. Motivo: l’oro ora costa di più negli Usa che in Europa.

Già solo l’annuncio dei dazi ha creato un vantaggio a favore della disponibilità fisica del metallo giallo sul mercato Usa. E la differenza di prezzo è tale da giustificare il trasferimento per chi – come il ramo specializzato della banca d’affari JPMorgan Chase – opera su entrambe le sponde dell’Atlantico.

La spiegazione tecnica offerta dal Wsj è molto efficace, naturalmente, e quindi non è necessario articolarla ulteriormente. Sta di fatto che non solo il capitale, comunque denominato, sia “sollecitato” ad emigrare verso gli States, ma che persino l’oro – ben più “pesante” e restio ai grandi spostamenti – subisca la stessa sorte.

Chiaramente gli unici mercati che possono rispondere a questa sollecitazione sono quelli “amici e alleati”, come in Europa, Giappone, e parte del SudAmerica, dove insomma ci sono “operatori” multinazionali liberi di agire senza alcuna autorizzazione. Altrove, o altri operatori, posso tranquillamente fregarsene e fare altro, rafforzando con ciò i Paesi entro cui agiscono.

Essere “amici” degli Usa sta diventando una fregatura molto esclusiva, davvero da servi sciocchi…

Corsa all’oro: perché da Londra partono aerei carichi di lingotti diretti a New York

Se di recente siete atterrati su un volo dall’Europa al JFK (l’aeroporto di New York City, ndt.), potreste aver partecipato involontariamente a un’operazione ad alta quota condotta dai commercianti d’oro di JPMorgan Chase.

I dazi minacciati dal presidente Trump sull’Europa hanno gettato nello scompiglio i mercati dei metalli preziosi. I prezzi dell’oro sono stati spinti ai massimi storici e si è aperto un divario enorme nel valore del metallo giallo nei suoi due centri di scambio, New York e Londra.

Per il momento, l’oro vale molto di più a Manhattan che nella capitale britannica, scatenando il più grande movimento transatlantico di lingotti fisici degli ultimi anni. I trader delle principali banche stanno facendo a gara per strappare l’oro dai caveau nelle profondità delle strade medievali di Londra e dalle raffinerie d’oro svizzere e trasportarlo attraverso l’oceano. Il modo più economico per trasportare in sicurezza un bene così prezioso è la stiva degli aerei commerciali.

I futures sull’oro a New York sono saliti dell’11% quest’anno, chiudendo mercoledì 12 a 2.909 dollari l’oncia e secondo alcuni analisti potrebbero presto raggiungere i 3.000 dollari l’oncia per la prima volta. Molti investitori considerano l’oro come un bene rifugio nei momenti di maggiore rischio. A Londra, tuttavia, i prezzi per oncia sono scesi di circa 20 dollari dall’inizio di dicembre, uno sconto insolitamente profondo, che secondo gli operatori riflette i potenziali dazi al confine con gli Stati Uniti.

Dai caveau di Londra al mercato di New York

Secondo gli operatori di mercato e gli analisti, una manciata di banche che hanno accesso a ingenti scorte d’oro, tra cui JPMorgan e Hsbc Holdings, sono in pole position per incassare la disconnessione. Altri stanno cercando di entrare in azione. Citigroup, già importante operatore nel settore dell’oro, sta cercando di unirsi a JPMorgan e Hsbc nel ristretto club di banche autorizzate a depositare i lingotti dei clienti nei caveau di Londra, secondo quanto dichiarato da persone che hanno familiarità con le delibere.

Ma alcune banche e hedge fund potrebbero subire un contraccolpo se non riuscissero a procurarsi rapidamente l’oro con il quale uscire da operazioni in perdita a New York. A dimostrazione della tensione che grava su alcuni operatori del mercato, il tasso di interesse per prendere in prestito l’oro è salito alle stelle.

Un motivo importante: La corsa all’oro verso New York ha provocato una coda di settimane per ritirare i lingotti dalle scorte sotterranee della Banca d’Inghilterra. I funzionari incaricati di monitorare il mercato londinese dell’oro hanno ricevuto telefonate ansiose da parte di banchieri che chiedevano di cortocircuitare il sistema. La Banca d’Inghilterra ha risposto che devono aspettare il loro turno.

Questione di dazi

La corsa all’oro dimostra come i passi di Trump per rimodellare il commercio mondiale si stiano ripercuotendo sui mercati internazionali. Di recente ha dichiarato che la posizione commerciale dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti è un’atrocità e ha promesso tasse punitive sulla regione. Sebbene non sia chiaro se i dazi incideranno direttamente sull’oro, la forbice dei prezzi si è allargata dopo che Trump ha presentato questa settimana un’ampia serie di dazi sull’alluminio e sull’acciaio.

I produttori che utilizzano l’oro stanno perdendo denaro e di conseguenza faticano a fissare il prezzo dei loro prodotti, ha dichiarato Wade Brennan, ceo di Kilo Capital, una società che concede prestiti alle aziende produttrici di materie prime. «La situazione è molto redditizia nel breve termine per alcuni operatori, in particolare le banche di compensazione e i raffinatori», ha dichiarato Brennan.

L’afflusso di oro a New York è iniziato subito dopo la vittoria di Trump. In tempi normali, la maggior parte degli operatori esce dai derivati che stabiliscono il prezzo futuro dell’oro prima che i lingotti fisici passino di mano. Investitori, banche, minatori e gioiellieri scambiano i contratti sulla borsa Comex di New York, uno dei due assi del mondo dell’oro.

Il Regno Unito, invece, è da secoli il luogo di riferimento per l’acquisto di lingotti fisici. I due mercati si muovono per lo più di pari passo. Quando non lo fanno, i commercianti sanno che possono far volare l’oro dove i prezzi sono più alti.

Le banche gestiscono grandi posizioni di compensazione, possedendo lingotti d’oro a Londra, prestandoli per ottenere un rendimento e coprendo il rischio che i prezzi scendano vendendo futures a New York. JPMorgan e Hsbc, che compensano le transazioni in oro e immagazzinano lingotti per altre banche a Londra, sono i maggiori attori di questo mercato transatlantico.

Il commercio sembra quasi privo di rischi finché i prezzi su entrambe le sponde dell’Atlantico sono vicini. Ma quando alla fine dell’anno scorso i prezzi del Comex sono saliti al di sopra di quelli di Londra, in seguito all’introduzione di possibili tariffe, i contratti che le banche avevano venduto a New York si sono trovati improvvisamente sott’acqua.

Ad aumentare l’urgenza, le perdite ingenti – anche sulla carta – richiederebbero alle banche di accantonare ulteriore capitale sui loro desk di materie prime, limitando la loro capacità di operare con profitto per anni.

Le banche potrebbero chiudere l’operazione acquistando futures a New York, ma questa mossa significherebbe cristallizzare le perdite. Un’altra alternativa: far volare l’oro fisico che possedevano a Londra fino a New York e consegnarlo invece ai proprietari dei contratti futures, ha detto Robert Gottlieb, un dirigente di trading dell’oro in pensione, i cui post su LinkedIn sul disordine sono diventati una lettura obbligatoria nel mercato.

Una volta coperte le posizioni aperte, le banche avevano la possibilità di vincere alla grande. Come? Bloccando i prezzi più alti a New York attraverso i futures e spedendo ancora più oro. La sola JPMorgan ha dichiarato di aver pianificato la consegna di 4 miliardi di dollari di oro questo mese, secondo i dati del Comex. Non è stato possibile capire quanta parte della spedizione fosse destinata a ridurre le perdite e quanta a fare soldi.

Ma non è facile spostare l’oro

Anche per società come JPMorgan, spedire oro a New York non è semplice. Le società di sicurezza trasportano i lingotti all’aeroporto di Londra con furgoni ad alta resistenza. I contratti Comex richiedono lingotti di dimensioni diverse, quindi gli operatori devono inviare l’oro ai raffinatori svizzeri per rifonderlo prima di volare negli Stati Uniti.

A volte, tagliano la prima tappa europea consegnando l’oro al raffinatore a Londra in cambio del lingotto della giusta dimensione, oppure facendo arrivare il lingotto dall’Australia. L’ultima grande perturbazione del mercato dell’oro si è verificata nel 2020, quando la pandemia di coronavirus ha bloccato le raffinerie svizzere e i voli.

Il divario di prezzo ha creato problemi agli operatori che gestiscono grandi posizioni transatlantiche senza un facile accesso ai lingotti. Alcuni si sono affrettati a prendere in prestito il metallo che avevano prestato a Londra per coprire le loro posizioni corte in futures a New York. Si sono imbattuti in un collo di bottiglia presso la Banca d’Inghilterra, che custodisce sotto la sua sede un deposito di lingotti, la maggior parte dei quali è di proprietà delle banche centrali d’oltreoceano.

La Banca d’Inghilterra, tuttavia, ha faticato a far uscire dai suoi depositi bancali d’oro abbastanza velocemente da soddisfare la domanda dilagante. «Ci sono reali vincoli logistici e di sicurezza», ha dichiarato la scorsa settimana Dave Ramsden, vice governatore. «Per me è stato un po’ più difficile entrare in banca stamattina perché c’era un camion nel cortile dei lingotti… Ci vuole tempo e la roba è anche piuttosto pesante».

Ma Gottlieb, il dirigente in pensione, sostiene che il sistema sta fallendo. Egli indica i commercianti che chiedono a gran voce l’oro e le banche centrali che conservano l’oro presso la Banca d’Inghilterra e che vorrebbero prestare i lingotti a tassi d’interesse altissimi, ma non possono farlo.

