Diario dalla “zona rossa” Nord /9

NON PRENDETECI PER IL C..

OGGI ALLE 1430 nella Diretta FB DIARIO DALLA ZONA ROSSA..

Parliamo del ridicolo prendersela con i runner quando le fabbriche sono aperte, della drammatica condizione sanitaria a Brescia con Carlo Barbieri medico di base in prima linea; di telelavoro e fabbriche alta tecnologia con MARCO BENEVENTO; dei soldi pubblici a sanità (e a scuola) privata con CARLA CORSETTI; ricordiamo come sempre Nicoletta Dosio in carcere

Non mancate #restiamoacasa restiamo umani non dimentichiamo.

