USB: Aboubakar Soumahoro lascia, gli auguriamo i successi che merita. Noi continuiamo a lottare tra e con i lavoratori.

Aboubakar Soumahoro ci ha comunicato la sua decisione irrevocabile di lasciare l’Unione Sindacale di Base per continuare la sua esperienza in altre forme e contesti.

La sua decisione non ci giunge del tutto inattesa: da tempo la sua internità ai processi decisionali collettivi del sindacato era andata scemando e sempre più il suo impegno si era realizzato attraverso altre forme.

Ovviamente l’uscita di Abou dalla nostra organizzazione non è indolore, come non lo sarà per quel settore, i braccianti e il lavoro agricolo, che aveva il compito di seguire e organizzare e che fin qui ha seguito e organizzato con grande capacità e dedizione.

Ma la USB ha risorse importanti al proprio interno che potranno continuare nel lavoro avviato con Abou.

Ad Abou non ci resta che augurare i successi che merita nel mondo in cui ha scelto di meditare camminando.

A noi il compito di continuare a riflettere combattendo tra, e con, le lavoratrici e i lavoratori.

