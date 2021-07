Genova, 20 anni dopo: noi ci saremo!

Potere al Popolo! sarà a Genova a vent’anni dal G8, dal giusto e lungimirante rifiuto della globalizzazione capitalista da parte di un’intera generazione, che per questo dovette subire la violenta repressione dello Stato e del sistema, culminata nell’assassinio di Carlo Giuliani e nella mattanza alla Diaz e Bolzaneto.

Saremo ovunque si ricordi e si riproponga davvero la lotta contro lo stesso potere di ieri e di oggi.

Saremo all’assemblea dei portuali che hanno fermato le navi della guerra di Israele e che lottano per la sicurezza e la dignità del lavoro.

Saremo nell’assemblea di movimenti ed organizzazioni per discutere su come continuare ed estendere la lotta contro lo sfruttamento ed il potere del capitalismo.

Saremo alla manifestazione che il 20 luglio ricorderà Carlo perché la macchina del potere che lo ha assassinato è la stessa che colpisce oggi nelle carceri e nelle città che permette l’omicidio di Adil ed Abd El Salam, che minaccia e colpisce con la violenza chiunque lotti.

Non saremo invece nelle celebrazioni finte e rituali, alle quali può partecipare persino un ministro del governo Draghi, che oggi rappresenta in Italia quel potere delle banche e dei padroni che, esattamente come venti anni fa, ci è nemico.

Potere al Popolo sarà a Genova per partecipare alla ripresa di quella lotta, senza ipocrisie e senza sconti per chi quella lotta l’ha abbandonata o tradita e oggi finge di riappropriarsene.

10 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO