Contro il nucleare una prima giornata di mobilitazione nazionale

Ministro Cingolani ed Unione Europea non vi daremo pace! Oggi, 1 dicembre nelle università italiane c’è stata una prima giornata iniziativa per denunciare i tentativi di riportare in agenda il nucleare.

Gli studenti di Cambiare Rotta hanno organizzato banchetti ed infopoint in diversi atenei. In una nota hanno spiegato le ragioni della loro iniziativa:

“A mesi di propaganda battente al livello mainstream sull’utilità del nucleare nella “transizione ecologica” europea, rispondiamo con la controinformazione in università.

Saremo davanti a diversi dipartimenti per confrontarci con gli studenti non solo su quanto la narrazione del nucleare green che ci propongono sia falsa, ma anche sullo scopo delle politiche energetiche europee in generale, chiedendoci perché con queste premesse non è possibile una reale inversione di marcia che ci allontani dal baratro climatico.

Durante la giornata di oggi distribuiremo anche le copie dell’opuscolo prodotto grazie ai contributi di Angelo Baracca (professore di Fisica presso l’Università di Firenze), Giorgio Ferrari (perito in Energia Nucleare), Francesco Piccioni (giornalista di Contropiano) e Massimo Zucchetti (professore di Ingegneria Energetica al Politecnico di Torino) alla discussione.

I temi: la natura sistemica del problema energetico; le criticità sorvolate dalla propaganda nuclearista; di cosa parla Cingolani quando dice “Reattori di IV generazione”; il nucleare nel contesto italiano.

Smascheriamo la truffa ecologica di Cingolani ed Unione Europea

Verso il No Draghi Day del 4 dicembre.

