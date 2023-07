“Sierra Maestra Camp”. Il campeggio di Cambiare Rotta e OSA

Si terrà a Marina di Grosseto da giovedì 20 a lunedì 24 luglio il raduno nazionale estivo dell’organizzazione giovanile comunista “Cambiare Rotta” e di quella studentesca “OSA”, Opposizione Studentesca d’Alternativa.

Il campeggio nasce dall’esigenza di ritagliare un momento di vita specifico delle organizzazioni in cui verranno approfonditi i grandi temi della fase storica attuale – dalla guerra, alla crisi climatica fino alle trasformazioni del mercato del lavoro e le conseguenti ricadute sulla classe e sulle giovani generazioni -, oltre che uno spazio di confronto tra studenti, medi e universitari, sulle iniziative per animare le lotte in autunno dentro e fuori le scuole e le università di tutto il Paese.

Non solo, ai lavori di analisi e proposta politica il ricco programma prevede anche tornei di diversi sport, cineforum e tempo libero per riposarsi in spiaggia.

La plenaria di fine campeggio, che si terrà la sera di domenica 23, prevede i saluti di realtà sociali, sindacali, politiche e di movimento con cui Cambiare Rotta e OSA condividono piazze e momenti di lotta durante tutto l’anno, un segnale importante di unità, a partire dalle lotte, che ha dimostrato di saper essere un fattore qualitativamente rilevante negli appuntamenti dell’anno passato.

Come ad esempio la giornata di sciopero generale del 3 dicembre e la successiva manifestazione a Roma del 4 dicembre (2022), o ancora la mobilitazione contro la guerra ed il traffico di armi nei porti del 25 febbraio a Genova, fino alla più recente manifestazione nazionale contro il Governo Meloni del 24 giugno (2023).

Questo ricco programma sommato alle diverse centinaia di presenze già confermate sono il sintomo della consapevolezza che sta crescendo nelle nuove generazioni che l’organizzazione è l’unico strumento che può realmente mettere in discussione l’insopportabile presente e futuro che il capitalismo ha destinato per loro attraverso le politiche attuate da una classe dirigente in agonia.

Una prova di forza ed un nuovo punto di affermazione che la nostra redazione seguirà sul campo e su cui torneremo a scrivere terminato il campeggio.

