21 giugno, Manifestazione nazionale contro lo Stato di Guerra!

21 Giugno, Manifestazione Nazionale!

H15, Piazza Vittorio, Roma

Il 24 Maggio, h10, Cinema Aquila (Roma), organizziamoci in una grande assemblea nazionale!

L’incontro nazionale che si è tenuto a Roma domenica 13 Aprile, promosso da 40 sigle tra partiti, associazioni realtà del sindacalismo di base e del mondo pacifista e studentesco, ha avviato un percorso per la costruzione di una manifestazione nazionale per il 21 giugno a Roma, a pochi giorni dal vertice Nato dell’Aia. Per preparare la manifestazione si convoca una assemblea nazionale il 24 maggio.

È fondamentale in questo momento coinvolgere più realtà, organizzazioni, intellettuali e membri della società civile disponibili a costruire un fronte ampio e indipendente contro le politiche belliciste, il riarmo, la Nato e il genocidio in Palestina e per riconvertire gli investimenti in armi in spese sociali. La lotta contro il riarmo e la guerra non può essere merce di scambio elettorale.

PER LO STATO SOCIALE

CONTRO LO STATO DI GUERRA

GIÙ LE ARMI SU I SALARI

