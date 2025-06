Contro il pinkwashing e il rainbowashing sionista occidentale, verso la manifestazione del 21 giugno

Contro il pinkwashing e il rainbowashing sionista e occidentale, verso la manifestazione del 21 giugno Donne e persone queer contro guerra, riarmo e genocidio in Palestina

Immediatamente dopo i primi attacchi dello stato di Israele all’Iran, Netanyahu ha fatto un appello al popolo iraniano: “Mentre colpiamo comandanti militari e scienziati nucleari, stiamo anche spianando la strada per voi per raggiungere l’obiettivo della libertà da un regime malvagio e oppressivo. Questa è la vostra opportunità di far sentire la vostra voce. Donna, vita, libertà”.

Insieme a questo, tutti i media occidentali hanno ripreso a gran voce la notizia dell’annullamento del Pride a Tel Aviv a seguito dell’escalation del conflitto tra i due paesi. Ancora una volta, lo stato terrorista di Israele utilizza strumentalmente la questione femminile e LGBTQ+ per giustificare il genocidio a Gaza e per ottenere consensi sulla guerra che ha ormai dichiarato a tutto il Medio Oriente.

E così, in Occidente, Israele è dipinto come baluardo di democrazia e di salvaguardia dei diritti delle libere soggettività e delle donne in Medio Oriente contro l’avanzata dei barbari palestinesi, arabi o persiani, accusati dei peggiori crimini. Nel frattempo, secondo un ormai palese doppio standard, in Palestina le vittime si contano a decine di migliaia e qualsiasi “donna, vita e libertà” da 76 anni finisce sotto le macerie.

Ma non è una storia nuova. Le donne e le persone lgbtqia+ vengono usate da sempre per giustificare le loro guerre imperialiste in Medio Oriente e la “battaglia di civiltà” contro i paesi musulmani, in particolare l’Iran, un paese scomodo agli interessi occidentali.

Alle nostre latitudini, lo slogan “donna, vita, libertà” nella bocca dei leader occidentali è finito per diventare uno strumento per difendere la guerra imperialista in Medio Oriente: adesso, diviene un modo per continuare a difendere i bombardamenti israeliani in Iran, Libano e Yemen e per giustificare la corsa al riarmo dei paesi occidentali, unici possibili salvatori delle “donne oppresse” nei paesi musulmani. Un’arma di “distrazione di massa” da una situazione che in Palestina è sempre più inaccettabile agli occhi di tutti ormai.

Ma anche un’operazione che sa di suprematismo bianco e coloniale e di appropriazione culturale, operando una distinzione tra donne di serie A (le bianche, le occidentali, incluse le israeliane) fautrici di una guerra legittima, e le donne di serie B (le arabe, persiane, africane, … ) che quando lottano contro regimi ostili all’occidente (in Iran per esempio) sono onorate, quando lottano contro gli alleati dell’occidente (le donne palestinesi) sono considerate come terroriste.

A noi, donne e persone queer, sta la responsabilità di individuare il nemico che abbiamo di fronte, a livello internazionale così come nel paese in cui viviamo. In primis le “signore della guerra”, ai vertici del potere, da Von der Leyen a Meloni, o le donne “democratiche” – Schlein in primis – di partiti che hanno votato a favore del piano ReArm Europe, che sostengono la “difesa europea”, che hanno taciuto o tentennato per un anno e mezzo di fronte a un genocidio e che ora scendono in piazza nelle manifestazioni per la Palestina e contro il riarmo.

Queste operazioni di pinkwashing, rainbowashing e “peacewashing” non sono altro che uno schiaffo in faccia a chi subisce la guerra sotto le bombe e a chi ne paga le conseguenze a causa dell’inflazione e dei tagli alla spesa sociale a favore di quella militare. Non possiamo più accettare tutto questo: è tempo di prendere posizioni chiare, scendere per le strade e moltiplicare tutte le forme di resistenza che possiamo immaginare. È tempo di prendere parte, chiaramente e attivamente, contro la guerra, contro il riarmo e contro il genocidio in Palestina.

È in questo senso che il 7 giugno, in una partecipata riunione nazionale, abbiamo avviato un percorso di discussione, di confronto aperto e di mobilitazione larga e plurale, come primo passo per la costruzione di un movimento di donne e persone queer contro la guerra.

Un percorso che ci porterà questo sabato 21 giugno in piazza nella manifestazione nazionale “Contro guerra e riarmo, disarmiamoli!” a Roma di piazza Vittorio alle ore 14:00, rappresentando le nostre istanze e le nostre forme di resistenza in uno spezzone delle donne e persone queer contro la guerra, il riarmo e il genocidio. Vi aspettiamo!

