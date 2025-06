“Alla maturità metti la kefiah!” Protesta di OSA durante gli esami

ALLA MATURITÀ METTI LA KEFIAH! PORTIAMO SEMPRE CON NOI ALTI I SIMBOLI DELLA PALESTINA LIBERA!

Il 18 ed il 19 giugno inizieranno le prove scritte della maturità in tutto il paese, ma mentre migliaia di studenti italiani si diplomano altrettanti in Palestina continuano a morire sotto le bombe dello stato terrorista di Israele. La barbarie genocida di Israele non ha pause e per questo per noi non può interrompersi mai la solidarietà da esprimere alla resistenza del popolo palestinese.

A scuola ci consigliano di presentarci agli esami in abiti “dignitosi”: “pantalone lungo d’obbligo e magari anche una camicetta per l’orale”. Bene, per noi non c’è nulla di piu dignitoso che portare sulle spalle o attorno al collo il simbolo della dignità e della resistenza del popolo palestinese, a maggior ragione dopo il sequestro della nave Freedom Flottilla che portava aiuti alimentari.

Il 18 e 19 agli scritti con la Kefiah, il 21 giugno in piazza a Roma contro il riarmo e le spese militari, per liberare il futuro dalla guerra. ALLA MATURITÀ METTI LA KEFIAH! IL 21 GIUGNO SCENDI IN PIAZZA A ROMA! h14, Piazza Vittorio Emanuele, per la manifestazione nazionale contro riarmo, Nato e sionismo.

Ecco la lista delle scuole in cui sta avvenendo la protesta:

Roma: Cavour, Plauto

Torino: Avogadro, Gobetti, Regina Margherita, Volta, Alfieri

Genova: Colombo, Pertini, Leonardo, Mazzini, Klee, Deledda

Bologna: Minghetti, IsArt

Imola: Classico, Linguistico

Bari: Scacchi

Rimini: SerpieriRavenna: Itis, Classico, Artistico

