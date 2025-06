20 Giugno: è sciopero generale per il salario, contro il riarmo!

Fermiamo la guerra e il genocidio in Palestina. Le piazze dello sciopero

Il prossimo 20 giugno USB ha indetto una giornata di sciopero generale: una scelta dettata dalla necessità di opporsi alle politiche belliciste del Governo Meloni.

La corsa al riarmo, per la difesa comune europea e l’aumento della spesa per la NATO fino al 5% del PIL, sta portando il nostro Paese al collasso: i rinnovi contrattuali non coprono l’inflazione, le crisi industriali si aggravano e moltiplicano, le lavoratrici ed i lavoratori sono sempre più poveri.

Dire no alle politiche di guerra significa anche denunciare le complicità del nostro governo con lo stato israeliano, che continua il genocidio in Palestina e sta spingendo su una terrificante escalation internazionale.

Aziende come Leonardo S. p. A., la prima produttrice di armi in Europa, si stanno arricchendo della situazione di conflitto, continuando a fare affari milionari con Israele e l’apparato bellico della NATO: USB sarà in presidio di fronte proprio di fronte alle sedi della Leonardo a Roma, Napoli, Torino, Firenze, Pisa e Catania.

A Genova, invece, un corteo partirà dal Porto, dove nei giorni scorsi ci si è mobilitati contro il traffico di armi destinate all’esercito israeliano. Le altre piazze avranno caratterizzazioni cittadine, ma anche di categoria.

La giornata di sciopero sarà seguita da una grande manifestazione nazionale, sabato 21 giugno, dalle ore 14:00 a Piazza Vittorio, cui USB ha aderito convintamente. Qui le lavoratrici e lavoratori di tutto il paese potranno rappresentare la loro contrarietà alle politiche di riarmo, alla NATO, per fermare il genocidio in Palestina ed alzare, finalmente, i salari nel nostro Paese.

Le piazze dello sciopero del 20 giugno, in aggiornamento:

MILANO PIAZZA FONTANA – COMUNE MILANO, corteo 9:30

MILANO ASSOLOMBARDA, presidio StMicroelectronics 10:30

TORINO PIAZZA MASSAUA, presidio Leonardo Spa 9:30

GENOVA VARCO SAN BENIGNO, corteo

TRIESTE PIAZZA DELLA BORSA, presidio

BOLOGNA PIAZZA ROOSVELT, presidio in Prefettura 9:30

FIRENZE VIA DELLE OFFICINE GALILEO 1, presidio Leonardo Spa 9:30

LIVORNO PIAZZA GRANDE, presidio in Prefettura

PISA PIAZZA VITTORIO EMANUELE, presidio Leonardo Spa 11:00

ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI, presidio Leonardo Spa 11:00

ROMA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, presidio Ferrovie 10:00

FROSINONE SAXA GRESTONE, presidio

PESCARA VIA CONTE DI RUVO, presidio assessorato sanità 10:30

NAPOLI BACOLI VIA GIULIO CESARE, 105, presidio Leonardo Spa 9:30

CATANIA VILLA BELLINI, presidio Leonardo S.P.a 10:30

