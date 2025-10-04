Lo sciopero generale e le manifestazioni in Italia sulla stampa internazionale

Proteste di massa e scioperi per Gaza paralizzano l’Italia (Politico)

Strade e porti bloccati e scuole chiuse dopo che i sindacati hanno indetto uno sciopero generale per la guerra di Israele su Gaza.

***

L’Italia paralizzata come Gaza. Le proteste aumentano la pressione su Meloni (Financial Times)

Premier italiano sotto accusa tra scioperi e scontri con la polizia in solidarietà con i palestinesi

***

Gli italiani scendono in piazza e scioperano in massa nelle manifestazioni per Gaza nelle città (France 24)

Centinaia di migliaia di italiani hanno partecipato a uno sciopero nazionale e a manifestazioni in tutto il paese venerdì, in solidarietà con la causa palestinese e a sostegno di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza che ha tentato senza successo di rompere il blocco israeliano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato lo sciopero.

***

Gli italiani organizzano uno sciopero a sostegno dei palestinesi di Gaza (BBC)

I lavoratori in Italia hanno partecipato a uno sciopero generale venerdì, non per migliori salari o condizioni, ma in solidarietà con il popolo di Gaza.

***

Il sindacato italiano afferma che 2 milioni di persone hanno aderito allo sciopero generale per Gaza, mentre le masse marciano in tutto il paese (Times of Israel)

I manifestanti si scontrano con la polizia durante le manifestazioni contro l’intercettazione della flottiglia da parte di Israele e la posizione di Meloni sulla guerra; i dimostranti espongono striscioni anti-Israele: ‘Fermiamo lo sionismo con la resistenza’

***

La pressione aumenta sul governo di Meloni mentre le proteste per Gaza paralizzano l’Italia (Al Jazeera)

Il sindacato afferma che venerdì hanno protestato più di due milioni di persone, con una massiccia partecipazione prevista sabato per le proteste a Roma.

***

Guerra di Gaza. L’Italia fa sul serio (Junge Welt)

Centinaia di migliaia di persone protestano contro l’arresto violento della flottiglia di aiuti a Gaza da parte dei soldati israeliani

***

I lavoratori bloccano nuovamente l’Italia in solidarietà con la Palestina (People’s Dispatch)

Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a un nuovo sciopero generale in tutta Italia, in solidarietà con il popolo di Gaza e la Flottiglia Globale Sumud.

