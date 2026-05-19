Flotilla. A rischio gli attivisti turchi. Ieri sciopero e manifestazioni in tutta Italia

A ieri sera risultavano abbordate dagli israeliani 32 delle 53 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza. Dieci imbarcazioni risultano ancora in navigazione.

Al momento non si dispone di notizie precise sulla destinazione delle attiviste e attivisti già sequestrati dalle forze israeliane nelle acque internazionali. L’ipotesi più probabile è la loro deportazione in una struttura detentiva nel porto israeliano di Ashdod piuttosto che il loro “scarico” sul territorio di Cipro. Tra questi risultano esserci tredici attiviste/i italiani.

La GSF ha diffuso un messaggio allarmante relativo al fatto che fonti militari israeliane hanno fatto trapelare un piano in cui l’unità delle forze speciali israeliane Shayatet 13 avrebbe intenzione di dividere la flottiglia in base alla nazionalità e di intensificare le tattiche aggressive nei confronti, in particolare, delle “imbarcazioni turche”.

Nel 2010, i commandos dell’IOF della stessa unità hanno abbordato la nave umanitaria turca Mavi Marmara e ucciso nove attivisti turchi e un turco-americano.

Per preparare il terreno ai propri atti criminali, l’occupazione ha diffuso menzogne sui nostri volontari turchi pacifici attraverso i media israeliani, accusandoli di essere agenti di organizzazioni terroristiche e di Stati nemici. Come noto, Israele ha definito la Turchia come “entità ostile”.

Ieri intanto in occasione dello sciopero generale convocato dall’Usb in molte città italiane si sono tenute manifestazioni sia nella mattinata che nel pomeriggio a sostegno della Flotilla.

Lo sciopero ha inciso notevolmente sui trasporti locali e ferroviari ma anche nel settore delle cooperative sociali.

I presidi convocati la mattina per lo sciopero, spesso si sono prolungati fino al pomeriggio quando hanno preso vita manifestazioni che hanno visto ancora una volta migliaia di persone in piazza contro il genocidio dei palestinesi e a sostegno di ogni tentativo di spezzarlo.

A Roma almeno 5mila persone hanno sfilato da Piazza Gaza fino a Piazza San Giovanni. Grandi i cortei anche a Milano, Bologna, Pisa, Brescia. Manifestazioni si sono svolte a Firenze, Torino, Bergamo, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari e in tante altre città.

19 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO