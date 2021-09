Mattarella alla base Nato di Giugliano. Potere al Popolo li contesta

Mattarella oggi festeggia la disfatta di 20 anni di guerra falsa in Iraq e Afghanistan nella base Nato a Giugliano, i militanti di Potere al popolo Giugliano hanno presidiato le strade con striscioni e bandiere per dire No alle Basi Militari, Si a lavoro servizi, e bonifiche ambientali.

Mattarello è venuto a Giugliano, non per approfondire le cause del disastro ambientale,nè per chiedere scusa e dare ristoro ai parenti delle vittime di un inquinamento causato da un alterato ciclo dei rifiuti ( scientificamente provato), da una mancanza di controlli nelle fabbriche e degli sversamenti.

Il presidente della repubblica è venuto ad omaggiare la NATO , un centro di direzione e di comando per guerre offensive. E per questo anche un obiettivo , un bersaglio militare che mette a repentaglio l’incolumità delle nostre vite.

La base Nato è l’unica oasi felice e blindata in un deserto di veleni, per la quale vengono investiti fondi continuamente, mentre tutto intorno muore.

Un ennesimo atto di sottomissione, in barba alle nostre popolazioni.

