Perché non ci saremo alle prossime amministrative a Salerno?

A fine febbraio lanciammo la nostra sfida: la costruzione di un progetto di opposizione e lotta sociale per un nuovo modello di città. Lo facemmo a partire da un documento di analisi della situazione che si snodava attraverso otto temi cardine che rimangono ancora oggi i pilastri del nostro discorso e della nostra azione.

Com’è chiaro da qualche settimana, a Salerno come Potere al Popolo non parteciperemo a questa tornata elettorale né sosterremo alcun candidato.

Posizioni che sono, di fatto, di conservazione del sistema di potere attuale. Quanto diciamo risulta evidente guardando i numeri: ben trentuno liste e un migliaio di candidati. Pertanto, valutando non esserci le condizioni per partecipare, abbiamo preferito saltare il giro.

Al di là di qualche positiva interlocuzione con realtà politiche e associazionistiche, molto spesso abbiamo riscontrato una tendenza a percorrere strade improbabili ed andare verso lidi ritenuti più remunerativi, salvo poi ritrovarsi con poco o nulla in mano.

Guardando al futuro, il nostro obiettivo è quello di promuovere la ricomposizione di un nuovo blocco sociale antagonista attraverso l’unità di lavoratori dipendenti, autonomi precarizzati disoccupati e studenti.

Per farlo, le elezioni potevano certo essere un passaggio importante, ma non una strada da seguire a tutti i costi, snaturandoci in alleanze improbabili che nascono qualche mese prima delle elezioni e si dissolvono alla chiusura dei seggi.

Alleanze nate al solo scopo di soddisfare personalismi o pochi gruppi d’interesse e che nulla portano a tutti quei cittadini che ad oggi non si sentono giustamente rappresentati da nessuno.