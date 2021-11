Salerno. Giunta nuova, lavoratori in presidio

A Salerno è iniziato il primo consiglio comunale della “nuova” giunta. I lavoratori licenziati delle cooperative sono in presidio, ma la polizia non permette l’ingresso a nessuno.

La giunta si è chiusa ancora nella sua fortezza. Dopo aver negato l’accesso ai giornalisti, ora anche il consiglio comunale blindato.

È necessaria l’assunzione immediata, come dipendenti comunali, dell’attuale personale lavorativo delle cooperative sociali che in questi anni ha garantito i servizi.

È necessario abolire ogni forma di privatizzazione dei servizi.

Bisogna riportare sotto il controllo pubblico e come aziende speciali (non come S.p.A.) Salerno Energia, Salerno Pulita e Salerno Mobilità.

LICENZIARE È DA CRIMINALI!

25 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO