Funicolare del Faito: pretendiamo venga fatta luce sulla sicurezza

La funicolare del Faito, gestita da EAV, aveva riaperto da soli pochi giorni dopo la chiusura invernale.

La tragedia di oggi pomeriggio merita innanzitutto rispetto per le vittime, ma un attimo dopo va fatta luce sulle motivazioni che hanno provocato prima un guasto dell’impianto e poi la rottura di un cavo, con conseguente caduta di una cabina con 5 persone a bordo, quattro passeggeri più il macchinista dell’EAV.

Come Unione Sindacale di Base esprimiamo cordoglio per le vittime e vicinanza alle famiglie: pretendiamo di sapere se da parte dell’azienda e degli organi di controllo siano state scrupolosamente rispettate tutte le misure di sicurezza e l’insieme dei protocolli, necessari per garantire la riapertura stagionale della funivia del monte Faito.

