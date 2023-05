Alluvione. Sos Emilia Romagna. Organizziamo la solidarietà popolare

Come nelle settimane scorse, Potere al Popolo si sta attivando in tutta la regione per intervenire appena sarà possibile ad aiutare i territori colpiti dalle alluvioni.

Una volta finita l’emergenza pioggia ci sarà bisogno di spalare fango, svuotare cantine, aiutare famiglie…

Potere al Popolo Emilia-Romagna si sta organizzando per coordinare tutte le persone disponibili nei prossimi giorni ad aiutare dando una mano, e per la raccolta di materiali utili.

Questi sono i punti di incontro e i contatti telefonici nelle città:

Bologna

Circolo Granma / Barnaut, Via Ferrarese 2

Officina del Popolo Valerio Evangelisti, via dell’Artigiano 11

Leonardo 339 891 1154

Parma

Casa del Popolo Thomas Sankara, via Cocconi 31

Domenico 3382613103

Ravenna

Gianfranco 338 880 3093

17 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO