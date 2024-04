Bologna. La giunta PD segue la “linea Meloni” e sfodera violenza

Scuole Besta. Il clima di violenza è responsabilità della Giunta Lepore-Clancy che segue la linea di Meloni e Piantedosi. Se il sindaco vuole fare un passo vere deve bloccare lo sgombero forzato, mettere in pausa il cantiere e avviare un nuovo percorso di confronto democratico

Il sindaco apre oggi al dialogo con il Comitato Besta, ma il confronto è impossibile sotto la minaccia continua di sgombero violento.

Quanto è successo stanotte e sta venendo confermato da diversi articoli di giornale è gravissimo.

Il fermo violento ad opera dei carabinieri di un ragazzo vicino al Don Bosco, con taser e spray al peperoncino è un nuovo livello di repressione nella nostra città.

La responsabilità politica è della giunta Lepore-Clancy che da mesi soffia sul fuoco contro la giusta battaglia per il Don Bosco, con minacce e menzogne. Avere sposato la linea del manganello del governo Meloni ha portato al tentativo di sgombero violento di mercoledì, e ai fatti di stasera, ben sintetizzato nei titoli di giornale stamattina: Asse Lepore-Piantedosi.

Le dichiarazioni di Lepore e Clancy sul fatto che i manganelli sono deprecabili o che bisogna fare chiarezza su quanto accaduto stanotte sono le parorole ipocrite di chi ha creato le condizioni per un clima infame per poi nascondere la mano.

È arrivato il momento di fare un passo indietro

Serve che la giunta si assuma le sue responsabilità e faccia un passo per riportare il confronto sul terreno politico, che può avvenire solo sospendendo il cantiere al Don Bosco per riavviare un processo di confronto democratico con il quartiere e tutta la cittadinanza, come richiesto da mesi dal Comitato Besta.

Oggi Bologna è rossa sí, rossa di vergogna.

