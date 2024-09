Piacenza. L’Usb ricorda Abd Elsalam, ucciso otto anni fa durante un picchetto

Sabato 14 settembre a Piacenza commemorazione di Abd Elsalam nell’ottavo anniversario della sua uccisione. USB pianta un albero in suo ricordo nel luogo in cui fu ucciso

Sabato 14 settembre ricorre l’8° anniversario dell’uccisione di Abd Elsalam, il facchino di USB schiacciato da un tir durante uno sciopero in solidarietà con altri lavoratori che, a differenza di lui, avevano contratti precari. Il suo gesto generoso non è stato inutile; intanto è stato vincente per quella vertenza, poiché ha prodotto la stabilizzazione di quei suoi colleghi e poi perché da allora, grazie al suo esempio, una forte organizzazione operaia ed una determinata pratica conflittuale hanno portato nei magazzini della logistica legalità, diritti, migliori condizioni di lavoro, salari dignitosi.

Il sogno di Abd Elsalam non è ancora realizzato, ma la strada è tracciata.

Mai come in questo caso il ricordare non si riferisce al passato ma indica il futuro, ci dice che anche a partire dalle condizioni peggiori le cose possono essere cambiate.

Sabato 14 alle ore 10.00 in via Bartolomeo Riva, il luogo in cui fu ucciso Abd Elsalam, verrà messa a dimora una pianta a lui dedicata, un simbolo di vita per ricordare che spirito di solidarietà e volontà di lottare possono ancora essere vincenti.

Un albero per Abd Elsalam per dire che nessuno più deve morire di lavoro, per il lavoro, sul lavoro.

