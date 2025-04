Bologna. 25 Aprile: continuiamo la lotta partigiana contro la guerra!

Oggi come Potere al Popolo abbiamo partecipato al corteo del 25 aprile “Partigiane e partigiani contro guerra, riarmo, pacchetto sicurezza” Il corteo ha ripreso le strade di Bologna, dal quartiere popolare della Bolognina alla festa del Pratello passando dal Sacrario dei caduti partigiani in Piazza del Nettuno.

Proprio la piazza che il 6 aprile era stata usata per la propaganda di guerra della manifestazione di Lepore, dove con la celere e i manganelli era stato impedito di arrivare al corteo contro il riarmo che avevamo organizzato da piazza San Francesco.

Il corteo ha portato una linea chiara: rifiuto del riarmo in Europa sia nella forma del ReArm Europe di Von der Leyen sia nella forma della “difesa comune” di Elly Schlein.

Da questo grande corteo abbiamo rilanciato la necessità della mobilitazione contro la guerra, come abbiamo fatto il 15 marzo a Roma in Piazza Barberini e il 6 aprile a Bologna. Come faremo con la manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma.

