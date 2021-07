Forlanini: tutto tranne ciò che serve ai cittadini!

Erano giorni che la notizia di questo accordo Zingaretti-Uniindustria girava, ma oggi è stata ufficializzata al Tg1 delle 14:00, il Forlanini sarà la sede di un Tecnopolo, un accordo con 3 Università e Uniindustria, per fare una specie di città della Scienza, insomma, avveniristiche tecnologie per la formazione dei giovani.

Ecco una cosa di cui Roma non ha proprio bisogno, una città che ha già 4 Università, di cui 2 pubbliche e 2 private! Ma a chi importa?

Ai cittadini? Chi se ne frega di quello che chiedono i cittadini, tanto si decide sempre nelle alte sfere laddove circolano i soldi, e i soldi chiamano soldi, sempre e solo per pochi, mai nell’interesse della collettività.

Sono anni che Zingaretti scivola sulle “saponette”: prima voleva utilizzare il Forlanini come Cittadella della Pubblica amministrazione, poi come sede dell’Agenzia europea del Farmaco, poi come sede dell’Agenzia Europea di Bioteconologia, senza dimenticare in prima battuta il tentativo di vendere – o meglio di svendere il complesso – con una delibera fatta a mo’ di regalo di natale a Dicembre del 2016, che non è andata in porto solo grazie alla determinazione di un gruppo di cittadini del Coordinamento Forlanini, che si sono opposti con un ricorso al Tar!

Ah, e senza dimenticare che l’anno dopo, esattamente a Novembre del 2017, nel corso della costituzione di LEU, poiché c’erano in vista le amministrative a marzo del 2018, nel chiedere il sostegno a Leu, promise che sicuramente la questione Forlanini sarebbe stata una priorità per i cittadini e invece sappiamo come è andata.

Ancora una volta, i cittadini del XII e XI Municipio, ma anche di tutta Roma, rimarranno a bocca asciutta, non avranno i servizi sociosanitari che servono e per i quali c’era un tavolo di trattativa anche con la CGIL cioè la Casa della Salute, la RSA, il ripristino del Parco, del Museo, dei teatri, le scuole di infermieristica, di fisioterapia, un centro antiviolenza. No, niente di tutto questo.

Noi non abbiamo alcun potere contrattuale, ma sicuramente daremo battaglia, perché ROMA e i romani meritano di essere ascoltati:

Il Forlanini deve essere restituito ai Cittadini!

8 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO