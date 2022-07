Roma brucia. Noi non ci stiamo

Roma sta bruciando e occorre andare fino in fondo nell’individuazione delle responsabilità. Dopo l’assemblea popolare di ieri a Piazza dei Mirti (Centocelle) per oggi pomeriggio è stato convocato un banchetto popolare alla fermata metro Subaugusta, nei pressi del Municipio.

Come abitanti del territorio organizziamoci per far sì che quanto successo con gli incendi di questi giorni e la devastazione ambientale in cui sprofonda tutta Roma non accada mai più.

Non è una catastrofe ma una diretta conseguenza delle scelte politiche che hanno portato all’abbandono dei territori. Una politica che è mera legittimazione degli interessi privati.

Durante il disastro ambientale di Malagrotta il Sindaco Gualtieri e le amministrazioni municipali, dirette interessate degli incendi, ci dicono semplicemente di chiudere le finestre e non uscire di casa. È una vergogna! Una città in ostaggio di questa malapolitica! Si dovrebbero dimettere!

Pretendiamo investimenti pubblici, assunzioni di lavoratori per la tutela ambientale e di vigili del fuoco! Rimettiamo al centro gli interessi degli abitanti di questo territorio e di questa città! Organizziamoci!

