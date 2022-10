Roma. Sosteniamo “La Villetta per Cuba” di Garbatella

Una associazione storica nella solidarietà con Cuba, “La Villetta” di Garbatella, si è vista chiudere con il lucchetto la porta della stanza in cui era attiva da anni nello storico villino del quartiere popolare.

La Villetta occupata dai partigiani durante la Resistenza, per decenni era stata la sede del PCI poi condivisa tra PRC e DS dopo lo scioglimento del partito. Infine negli ultimi anni era diventata sede di Sel prima e Sinistra Italiana poi. Adesso è gestita dall’associazione Villetta Social Lab. Ma nonostante tutti questi traversìe, quella stanzetta all’ultimo piano sin dagli anni Novanta era stata la storica sede dell’Associazione di Solidarietà con Cuba “La Villetta”. Così l’hanno conosciuta centinaia di persone che ne hanno frequentato le iniziative unitarie e dato una mano nella raccolta di materiali da inviare a Cuba. L’ultimo container è stato inviato ad aprile di quest’anno.

Ma da settimane la Villetta è stata sfrattata dai “proprietari politici” del villino perché l’Ater (l’agenzia per le case popolari proprietaria dell’edificio) ha chiesto l’affitto e la Villetta non ha le risorse per pagarne la sua quota. Da qui la decisione di “lucchettare” la sede e mettere fuori l’associazione.

Per venerdi 28 ottobre, la “Villetta per Cuba” ha organizzato un incontro pubblico (ore 16.30 alla Casa della Pace a Testaccio) per spiegare la situazione e chiedere di poter tornare ad utilizzare la sua storica stanza all’ultimo piano della storica “Villetta” di Garbatella.

