Roma. Oggi il Sit-In in Campidoglio per la cittadinanza onoraria ad Assange

Per la seconda volta , dopo martedi 18 e Giovedi 20 luglio, l’Aula “Giulio Cesare” rimanda la votazione sul conferimento della Cittadinanza Onoraria di Roma ad Assange. Prepariamoci, con l’entusiasmo di cui siamo capaci, a sostenere per la terza volta la mozione che conferisce ad Assange la cittadinanza della capitale.

Per oggi pomeriggio alle 15.00 in piazza del Campidoglio e fino alle 19.30 è stato convocato un SIT IN in piazza del Campidoglio.

Invitiamo alla adesione, tutti coloro che sentono di dover sostenere la causa di Assange: liberi Cittadini, Associazioni, Partiti, singoli Consiglieri Comunali: nessuno è indispensabile ma tutti sono necessari. Free Assange!

