Roma. Occupata la facoltà di Fisica, “stop agli accordi con le multinazionali”

Nella serata di ieri (lunedì 20) alcuni collettivi della Sapienza di Roma, guidati da Cambiare Rotta, hanno occupato la facoltà di Fisica all’interno della Città Universitaria.

Questo il comunicato diramato al termine dell’assemblea:

“Oggi, a seguito di una giornata di iniziative e una partecipata assemblea studentesca, abbiamo occupato Fisica alla Sapienza, chiedendo con forza lo stop agli accordi in tutto l’Ateneo con le multinazionali ecocide e guerrafondaie.

Anche da Fisica denunciamo il ruolo delle nostre università nella filiera bellica e della devastazione ambientale.

La complicità con ENI, Leonardo, SNAM, Thales, ma anche con enti come la NATO, il Ministero della Difesa e le università israeliane sponsor dell’apartheid in Palestina, passa per accordi quadro, collaborazioni di ricerca, master e passerelle pubblicitarie durante le giornate di reclutamento.

Rompiamo questi rapporti e rilanciamo delle giornate di agitazione in tutto l’Ateneo, tramite iniziative, dibattiti e azioni di coinvolgimento”.

Hanno anche annunciato per oggi alle 9.30 una conferenza stampa. Accanto allo striscione “Fisica occupata” è stata srotolata anche una bandiera della Palestina.

