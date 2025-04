25 aprile 1945 – 2025

La Roma antifascista e partigiana si riprende Porta San Paolo!

Nell’80° anniversario della liberazione dal nazifascismo e dalla guerra, insieme a migliaia di compagne e compagni ci siamo ripresi le strade e le piazze simbolo della Resistenza romana.

Il percorso che ci ha condotto a Porta San Paolo ha rappresentato tutta la nostra autonomia e indipendenza da chi ha scelto di seguire il PD e il resto del campo largo nell’abbandono di Porta San Paolo, di fatto accodandosi a chi oggi spinge per la riconversione industriale in senso bellico, per la creazione di un esercito europeo e giustifica il genocidio in atto in Palestina.

I comunisti e le comuniste devono continuare a costruire l’opposizione alle politiche guerrafondaie e antipopolari dell’Unione europea e ai governi succubi dei diktat di Bruxelles.

Lavoratori, studenti, donne, migranti e tutti i soggetti che soffrono l’economia di guerra e la svendita dei diritti devono continuare a organizzarsi per riaffermare che il vento fischia ancora e, nell’esempio dei partigiani, continuare la lotta per la liberazione da nazifascismo, guerra e sfruttamento.

Ribadiremo tutto questo il 10 maggio nel corteo per la Giornata della vittoria e il 31 maggio nella piazza contro il dl sicurezza, verso la manifestazione nazionale del 21 giugno.

Ancora fischia il vento

Resistere a riarmo, genocidio ed esercito europeo

Ora e sempre Resistenza!

26 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO