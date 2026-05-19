Milano. Il gemellaggio con Tel Aviv rimane in vigore, grazie al Pd

Al Consiglio Comunale di Milano si è votato un ordine del giorno per sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Era stato presentato dopo che il sindaco Sala aveva deciso di affossare la richiesta di revoca del gemellaggio contraddicendo anche la propria maggioranza.

In aula il PD si è diviso, con tre consiglieri che hanno votato contro il documento di revoca. Grazie al loro voto contrario la votazione si è conclusa con il risultato di 17 favorevoli alla revoca contro 21 contrari. Quindi il gemellaggio di Milano con Tel Aviv rimane in vigore.

Ma la partita non è affatto chiusa. Sul piatto infatti c’è la delibera di iniziativa popolare contro tutti gli accordi tra il Comune di Milano con Israele sulla quale, come nel caso di Roma, è stata avviata la raccolta delle firme tra i cittadini.

Nel mirino non c’è solo il gemellaggio tra il Comune e Tel Aviv, ma ci sono anche le società partecipate del comune di Milano che intrattengono rapporti economici e commerciali da centinaia di migliaia di euro con aziende israeliane. La delibera di iniziativa popolare chiede che cessino questi rapporti.

19 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO