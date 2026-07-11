Milano interrompa i rapporti con Israele

In queste settimane proseguono le attività di raccolta firme per la delibera di iniziativa popolare contro tutti gli accordi Milano-Israele.

A Gaza il genocidio non è finito, l’entità sionista e gli USA proseguono le azioni criminali in Libano, Iran e Cisgiordania.

Il comune di Milano attraverso le sue società partecipate continua a intrattenere accordi commerciali ed economici, nonostante la volontà popolare espressa con piazze oceaniche durante l’autunno e sotto il consiglio comunale mentre l’attuale maggioranza decideva di mantenere il vergognoso gemellaggio con Tel Aviv.

Milano sa da che parte stare, se vuoi aiutarci nella raccolta firme contattaci, se vuoi firmare questa sera ci vediamo all’anfiteatro Martesana e da settimana prossima di nuovo in tutta la città!

11 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO