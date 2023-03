Altre concessioni balneari? No, grazie!

Si avvicina la bella stagione e l’argomento concessioni balneari è all’ordine del giorno per diversi motivi, da una parte chi vorrebbe la proroga delle concessioni in atto, dall’altra chi vorrebbe che invece venissero indette gare pubbliche prevedendo concessioni a scadenza e non “sine die” così come prevede la direttiva europea Bolkestein, e come da sentenza del consiglio di stato.

Oggi quindi il numero impressionante di concessioni non è più giustificabile e l’ulteriore estensione degli spazi concessi non fa che ridurre lo spazio pubblico ed all’uso collettivo.

Liberu già nel mese di maggio 2020 denunciò il giro d’affari in crescita degli stabilimenti balneari e la crescita esagerata del numero degli stessi, che in quel momento veniva giustificata dalla necessità del distanziamento sociale perché era ancora molto diffuso il covid.

Noi chiediamo che le spiagge siano libere con i servizi necessari quali bagni, docce e bagnino, a prezzi accessibili a tutti, non abbiamo bisogno degli orribili letti a baldacchino che si vedono in tanti posti, così come non abbiamo bisogno di spiagge trasformate in discoteche o luoghi per concerti.