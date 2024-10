Sicilia. Giornalisti e Regione “embedded” nella Nato

Nell’ambito del potenziamento dell’area sud della Nato, la Sicilia, ovviamente, per la posizione geografica e per le basi Nato e Usa già presenti, è al centro di tale potenziamento.

Un potenziamento della Nato in Sicilia che passa anche attraverso la collaborazione dei giornalisti siciliani vincitori a Bruxelles del premio “L’Europa si racconta”, giornalisti che hanno lanciato la proposta di organizzare in Sicilia un incontro pubblico per fare conoscere alle siciliane e ai siciliani il nuovo approccio della Nato che intende favorire, nientemeno, l’incontro fra le culture dei paesi partner della Nato e la Sicilia.

Tale proposta è stata accolta direttamente dall’Ordine dei giornalisti della Sicilia.

E non solo.

La proposta gode anche della copertura politica- istituzionale della Regione siciliana, attraverso il Dipartimento Comunicazione-Programmazione, che opera con fondi UE.

Intanto, a Bruxelles, giovedì e venerdì prossimi, si riunirà il Consiglio dei Ministri della Difesa dei 32 stati aderenti alla Nato, e nell’ordine del giorno c’è anche il potenziamento per il lato sud dell’Alleanza atlantica.

Dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia e dal direttore del Dipartimento Comunicazione-Programmazione della Regione siciliana attendiamo notizie approfondite su queste prossime riunioni della Nato “socio-culturale”.



