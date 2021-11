Il governo Usa è il vero organizzatore della provocazione a Cuba montata per novembre

La trasmissione Mesa Redonda ha mandato in onda uno speciale intervento del compagno Rogelio Polanco Fuentes, Membro della Segreteria del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, nell’ambito della denuncia pubblica fatta dal Primo Segretario del Partito alla chiusura del Secondo Plenum del Comitato Centrale sui piani del governo degli Stati Uniti e dei suoi operatori politici a Cuba per cercare di rovesciare la Rivoluzione.

All’inizio del suo intervento, ha ricordato le parole del Primo Segretario del Partito nelle conclusioni del II Plenum del PCC:

“Ora appaiono come una presunta marcia pacifica. Non è altro che un’escalation nel modo di agire contro la Rivoluzione e una sfida alle autorità e allo Stato di diritto socialista sancito dalla nostra Costituzione; (…) È una provocazione nell’ambito di una strategia di ‘golpe morbido’. I suoi scopi coincidono con le principali linee di attacco, calunnia, menzogne e minacce utilizzate da coloro che, finanziati dal governo degli Stati Uniti, si oppongono al sistema politico cubano e cercano di destabilizzarlo e restaurare il capitalismo”.

“Non legittimeremo le ingerenze imperialiste nella politica interna né lasceremo spazio al desiderio di restaurazione neocoloniale che alcuni hanno alimentato e che si rafforzano nelle situazioni di crisi. Non è un atto di civiltà, è un atto di subordinazione all’egemonia yankee”.

Il capo del Dipartimento ideologico del Comitato centrale ha ricordato che tra il 20 e il 27 settembre un piccolo gruppo di cittadini ha consegnato alle sedi dei governi municipali o provinciali di otto province del Paese dei testi simili tra loro che annunciavano la decisione di organizzare una marcia presumibilmente pacifica.

“Ha sottolineato ‘la decisione di fare una marcia’ perché in realtà non era una richiesta: poiché la celebrazione di questa marcia era data per scontata. L’azione è stata concepita con una portata nazionale con evidente coordinamento realizzato dai suoi promotori”, ha sottolineato.

Successivamente è stato reso noto che in data 12 ottobre le autorità dei comuni ove sono stati consegnati i suddetti documenti , hanno dato risposta personale ai mittenti. “In quell’occasione sono stati evidenziati gli argomenti precisi sull’illegalità della marcia in corrispondenza degli articoli 56, 45 e 4 della Costituzione”.

“Tra le ragioni espresse, è stato chiaramente stabilito che gli interventi pubblici dei promotori e i loro legami con organizzazioni o agenzie eversive finanziate dal governo degli Stati Uniti hanno l’intenzione manifesta di promuovere un cambiamento nel sistema politico a Cuba, pertanto la marcia annunciata costituisce una provocazione nell’ambito della strategia di cambio di regime testata dagli Stati Uniti in altri paesi”, ha affermato.

Polanco Fuentes ha richiamato l’attenzione su come la marcia, non appena è stata annunciata, ha ricevuto il sostegno pubblico dei legislatori, degli operatori politici e dei media statunitensi che incoraggiano azioni contro il popolo cubano, cercano di destabilizzare il paese e sollecitano l’intervento militare.

“È qualcosa di ricorrente e permanente il come questi media e operatori politici degli Stati Uniti sollecitano l’intervento militare nel nostro paese”, ha affermato.

Il Membro della Segreteria del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba ha affermato che fin dall’inizio era evidente che si trattava di un piano destabilizzante orchestrato dall’esterno attraverso pedine politiche interne con intenzioni violente.

“Di fronte alla sfida dei promotori della provocazione nel tentativo di ignorare il rifiuto delle autorità, il 21 ottobre l’Ufficio della Procura Generale della Repubblica presso le sue sedi in diverse province ha avviato un processo di ammonimento verso questi cittadini; dichiarando che, se non si conformano alla decisione delle autorità, incorreranno nei reati di disobbedienza, manifestazioni illecite, istigazione a delinquere, e altri previsti e sanzionati dalla vigente normativa penale”.

In tal senso, ha spiegato che l’operato della Procura si è basato sull’articolo 156 della Magna Carta, che stabilisce che “è l’organo dello Stato la cui missione fondamentale è quella di controllare l’indagine penale e l’esercizio dell’azione penale pubblica in rappresentanza dello Stato, nonché assicurare il rigoroso rispetto della Costituzione, delle leggi e delle altre disposizioni di legge da parte di organi, enti e cittadini dello Stato”; nonché la Legge 83 del 1997 “Legge del Procuratore Generale della Repubblica” al suo articolo 7.

Un nuovo capitolo nella guerra non convenzionale contro Cuba

È evidente che siamo di fronte a un nuovo capitolo della guerra non convenzionale, il golpe morbido o il manuale di lotta non violenta che gli Stati Uniti hanno portato avanti in epoca contemporanea in diversi paesi, ha sottolineato Polanco Fuentes.

“Jugoslavia, Libia, Siria, Ucraina, Nicaragua, Venezuela sono alcuni degli esempi in cui sono state condotte queste azioni di guerra non convenzionali. Ci sono sufficienti informazioni ufficiali su come gli Stati Uniti hanno compiuto queste azioni”.

Come ha spiegato, la circolare TC-1801, uno dei principali documenti delle Forze Speciali degli Stati Uniti, chiede di sfruttare la possibile vulnerabilità del governo per rovesciarlo, fargli perdere il sostegno della popolazione e spostare la parte della cittadinanza che si comporta in modo neutrale verso posizioni contrarie a esso, sfruttare questi elementi attraverso l’eversione e quando questo non porta ai risultati strategici desiderati, ricorrere al conflitto armato, attraverso la promozione dell’insurrezione.

“Per questo utilizzano tutte le armi di questa strategia, dal punto di vista economico e psicologico, le azioni di sovversione, nonché l’uso massiccio delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’obiettivo di rovesciare altri governi con minor costo economico, politico e militare”.

Nel suo discorso ha fatto riferimento alla sua esperienza personale in Venezuela, paese in cui ha prestato servizio come funzionario diplomatico. A tal proposito, ha ricordato che nel 2013, 2014 e 2017 si sono sviluppate le cosiddette Guarimbas, azioni violente di rappresentanti dei settori dell’opposizione in Venezuela per rovesciare il governo bolivariano e che hanno causato innumerevoli danni economici e umani alla società.

“Esiste un rapporto dello Stato venezuelano La verità del Venezuela contro l’infamia: dati e testimonianze di un paese sotto assedio pubblicato nel settembre 2020 che contiene elementi relativi alle azioni che si intendono compiere nel nostro paese.

In questo rapporto si afferma che il numero totale di morti durante le violente proteste del febbraio 2014 è stato di 43 persone, mentre nelle proteste da aprile a luglio 2017 il Pubblico Ministero ha registrato 121 morti e 1958 feriti, invece, in relazione al proteste del 2014 l’allora segretario di Stato degli Stati Uniti John Kerry ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che ‘le manifestazioni erano pacifiche e accusavano il governo venezuelano di affrontare con la forza i manifestanti pacifici’”, ha affermato.

“Un esame dettagliato, afferma il rapporto, degli eventi accaduti rivela che la maggior parte delle manifestazioni provocate e promosse dai leader dell’opposizione tra aprile e luglio 2017 si sono svolte in violazione della legislazione nazionale e internazionale vigente.

Queste manifestazioni hanno portato ad azioni di estrema violenza caratterizzate dall’uso di armi da fuoco, molotov, mortai e armi fatte in casa, posizionamento di barricate, trappole mortali su strade pubbliche, danni a istituzioni, scuole, centri sanitari e assedio contro strutture militari e di polizia.

Ci sono state tre pratiche violente senza precedenti nella storia recente del Paese: dare fuoco a persone accusate di essere sostenitori del governo, usare bambini e adolescenti per preparare bombe incendiarie, costruire barricate e aggredire i corpi di polizia, così come il fare oggetto di alti livelli di violenza simboli religiosi e patriottici”.

Il funzionario ha anche evidenziato come il rapporto stesso abbia riconosciuto con preoccupazione il fatto che i media intendessero presentare questi eventi come manifestazioni pacifiche. “Alcuni qui stanno cominciando a imparare i cosiddetti metodi di lotta non violenta per poterli insegnare e compiere alcune di queste azioni a Cuba”.

Fondi abbondanti per l’eversione

Per quanto riguarda il finanziamento di azioni eversive in altri paesi, è certo che questa è stata una pratica sistematica dei governi degli Stati Uniti, motivo per cui è stata creata una rete di istituzioni con fondi multimilionari.

Ha evidenziato che tra le istituzioni emblematiche ci sono la NED e l’USAID. Polanco ha ricordato che la prima è nata nel 1983 all’interno del cosiddetto Democracy Project per fare apertamente ciò che la CIA sviluppava da decenni in maniera segreta.

“Gli obiettivi della NED sono sempre stati l’eversione politica e il cosiddetto cambio di regime promossi da una rete di organizzazioni che patrocinano corsi, eventi, premi, borse di studio, la fondazione di ONG, think tank, fondazioni e centri universitari”.

Nella sua presentazione, ha spiegato che tra quelle organizzazioni nate in America Latina c’è CADAL (Center for Democratic Aperture in Latin America), che fa parte di una vasta rete di organizzazioni non governative che gli Stati Uniti utilizzano per finanziare e incanalare finanziamenti a favore dei suoi operatori politici attraverso la NED e l’USAID.

“Ci sono molti documenti pubblici che provano il finanziamento della NED a CADAL come parte dei tentacoli allungati per il controllo contro i processi progressisti in America Latina e in altre parti del mondo. La NED ha finanziato CADAL con $ 107.000 nel 2017 e $ 100.000 nel 2021 per il progetto denominato ‘Un approccio regionale per promuovere i valori democratici a Cuba‘”.

Collegamenti tra gli Stati Uniti e i loro operatori politici a Cuba

Ha rivelato che dei generosi beneficiari dei fondi di queste organizzazioni statunitensi fanno parte due cittadini cubani: Manuel Cuesta Morúa e Yunior García Aguilera, firmatari dei documenti consegnati alle autorità cubane circa l’intenzione di svolgere marce in varie città del paese.

Entrambi, ha spiegato, si sono recati in Argentina nel 2018 per partecipare a un evento di questa organizzazione CADAL coordinata dal progetto “Tempi di cambiamento e il nuovo ruolo delle forze armate a Cuba”.

Tra gli obiettivi di questo corso, ha sottolineato Polanco, c’è un approccio continuativo alle FAR per presentare scenari possibili e presunti futuri alleati agli attivisti, cooperare con pedine cubane al fine di collegarsi con membri ed ex membri delle FAR aperti a processi di cambiamento.

“Le intenzioni eversive, cospirative e golpiste di questi progetti sono chiare. Devi essere delirante per pensare di intaccare la dignità delle nostre imbattute forze armate rivoluzionarie”, ha aggiunto.

Il politico cubano ha denunciato che sia CADAL che il suo direttore Gabriel Salvia sono stati molto attivi nel sostenere le provocazioni previste per il prossimo mese a Cuba.

“Nel 2019 Cuesta Morúa e García Aguilera hanno continuato la loro preparazione in un workshop sponsorizzato dall’Universidad San Luis Campus di Madrid. Lì hanno ricevuto lezioni da Richard Youngs, esperto di proteste pubbliche come metodo di cambiamento politico”.

Come sottolinea Richard Youngs, le rivolte sono sempre più una strada importante attraverso la quale la gente comune cerca di ottenere una trasformazione sociale, politica ed economica. “I manifestanti devono prendere decisioni difficili: semplicemente si limitano a disimpegnarsi dalla politica oppure a costruire nuovi tipi di campagne civiche? Si uniscono ai partiti politici esistenti o si allontanano del tutto dalla politica tradizionale?”

Il Membro della Segreteria del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba ha elencato che tra gli argomenti dei nuovi tipi di campagna civica ci sono: i cosiddetti prigionieri politici, la violenza, la formazione di organizzazioni, nonché la creazione delle condizioni per realizzare nuove manifestazioni e la proclamazione di nuove date per queste mobilitazioni. Vengono inoltre promosse azioni per eludere il controllo della polizia e impedire alle forze di polizia di preservare la pace nel Paese.

Ha aggiunto che il sito web del Cuba Money Project ha rivelato che l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID) ha assegnato alla fine di settembre circa 6.669.000 dollari per progetti eversivi a Cuba, su un totale di 18.000.000 che può stanziare fino al 2023 per questi scopi.

“Tra i principali beneficiari ci sono il Direttivo Democratico Cubano, guidato da Orlando Gutiérrez Boronat, che ha ricevuto 617.500 dollari, nonché i media creati per la campagna mediatica contro Cuba, tra cui ADN Digital con 2.031.260 dollari e Cubanet con 783.000 dollari.

Sono più di 70 milioni di dollari che sono stati stanziati durante l’amministrazione Trump per l’eversione, a cui vanno aggiunti gli oltre 100 milioni dell’ufficio delle trasmissioni per Cuba della ingiustamente chiamata Radio and Television Marti”.

Queste organizzazioni, ha detto, sono servite come fonte di finanziamento per politici e mercenari che vivono sotto le generose elargizioni di Washington. Ha anche ricordato che queste organizzazioni continuano a ricevere sostegno e finanziamenti dalle autorità degli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato, dal Consiglio di sicurezza nazionale e dall’Ambasciata all’Avana, come denunciato dal primo segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba in una recente sessione plenaria dell’organizzazione del partito.

Gli Stati Uniti sono gli organizzatori della provocazione

“Il governo degli Stati Uniti è il vero organizzatore e promotore della provocazione montata per novembre, i fatti e le dichiarazioni lo dimostrano. Non si sono preoccupati di nasconderlo. Alti funzionari del governo partecipano direttamente al suo sviluppo”, ha affermato.

Allo stesso modo, ha aggiunto che recentemente il governo degli Stati Uniti ha minacciato nuove misure contro Cuba , se gli operatori locali della sua strategia anticubana non saranno autorizzati ad agire impunemente nel paese, come affermato in un’intervista da Juan González, direttore per gli affari dell’emisfero occidentale del Consiglio di sicurezza nazionale.

Ha sottolineato che la sua amministrazione agirà se Cuba metterà sotto processo gli organizzatori della marcia “Cuba non accetta minacce, né è intimidita. La nostra storia di resistenza e dignità lo conferma”.

“Risparmino le loro minacce, come dice la nostra gente. E non ci sorprende il sostegno a questa presunta marcia da parte di organizzazioni violente e famigerati terroristi della mafia anticubana e dei centri mediatici che generano odio a Miami.

Abbiamo tutti assistito al fatto che da quando è stata annunciata dai suoi organizzatori, la marcia ha ricevuto il sostegno pubblico e spudorato dei legislatori statunitensi, degli operatori politici e dei media che incoraggiano azioni contro la Rivoluzione”, ha sottolineato.

Il sostegno entusiasta della mafia anticubana di Miami

Polanco ha affermato che messaggi in rete, dichiarazioni, assemblee della resistenza e altre azioni frenetiche si sono verificate in questi giorni a Miami, come se queste azioni si stessero svolgendo in quella città.

“Cambiamento di regime, rovesciamento del governo e intervento militare” è ancora una volta la narrazione prevalente nel sud della Florida. Tra i più ferventi sostenitori vi sono stati alcuni dei membri del Congresso, già noti come attivi promotori del blocco e della sua eversione contro Cuba e difensori delle violente rivolte dell’11 luglio.

Tra i primi a parlare c’è il terrorista riconvertito Orlando Gutiérrez Boronat, che ha dichiarato che questa azione servirà a rovesciare il regime. Costui è il capo della cosiddetta Direzione Democratica Cubana, leader della sedicente Assemblea della Resistenza. Il 4 dicembre 2020, dopo gli eventi del 27 novembre, ha auspicato un intervento armato a Cuba per rovesciare il governo. Dopo l’11 luglio ha più volte chiesto l’intervento militare nel Paese.

L’USAID e il Dipartimento di Stato hanno assegnato all’organizzazione almeno $ 6.970.979 dal 2006 al 2019, così come è dimostrato nei documenti pubblici. Questo personaggio compare in alcune piattaforme per la restaurazione capitalista a Cuba con un certo profilo accademico che coincide con uno dei promotori della presunta marcia pacifica.

Un altro degli entusiasti della marcia è la Fondazione nazionale cubano-americana, punta di diamante della politica anticubana fin dagli anni ’80. Oltre a essere l’organizzatore di numerosi atti terroristici contro Cuba e diversi tentativi di attentato contro il comandante in capo Fidel Castro Ruz.

Nel 2019, questa fondazione ha ricevuto 1.385.637 dollari dai contribuenti statunitensi per “consentire alla società civile cubana di costruire a Cuba una democrazia duratura e libera da violazioni dei diritti umani, migliorando la consapevolezza, l’efficacia della società civile dell’isola, nell’attivismo non violento e facilitando i materiali di formazione, le apparecchiature di comunicazione e le conoscenze tecniche”.

In questi giorni sulla sua pagina Facebook, la fondazione sta dando indicazioni, ha sottolineato, su come organizzare e quali azioni attuare durante la marcia che si presume pacifica e indipendente.

Uno dei promotori della violenta provocazione, ha indicato Polanco, è il cittadino cubano Saily González Velázquez che ha recentemente riconosciuto il sostegno della Fondazione Nazionale Cubano-Americana attraverso il direttore della sezione dei diritti umani, Omar López Montenegro.

I cosiddetti marciatori hanno anche l’incoraggiamento della rete mercenaria della Brigata 25-06, il cui presidente di turno ha dichiarato a Miami che “con questi passi si promuoverà un’esplosione all’interno di Cuba, affinché nuovi nostri fratelli scendano in piazza e che questo porti al crollo di un regime”.

Questi sono i sobillatori politici esterni che chiedono il rovesciamento della Rivoluzione, usando la violenza e il caos.

Il capo del dipartimento ideologico del Comitato centrale del Partito Comunista di Cuba ha avvertito che un altro di coloro che si distinguono tra i promotori della provocazione è il terrorista Ramón Saúl Sánchez, la cui storia violenta è tale da non essere nemmeno riuscito a ricevere asilo ufficiale negli Stati Uniti, anche se non ha mai smesso di avere la protezione delle sue autorità.

“È stato collegato a una dozzina di organizzazioni terroristiche da quando aveva 16 anni, tra cui l’Organizzazione per la Liberazione di Cuba, Omega 7, Coordinamento delle Organizzazioni Rivoluzionarie Unite (CORU), Alpha 66, Fronte Nazionale per la Liberazione di Cuba, Gioventù del Movimento Stella e Democrazia. Con l’Alfa 66 ha partecipato a più di 20 atti terroristici, principalmente contro navi e missioni diplomatiche”, ha denunciato Polanco Fuentes.

Ha anche indicato che Ramón Saúl Sánchez era il secondo capo del CORU, un’organizzazione che ha effettuato più di 90 attacchi terroristici contro strutture cubane in vari paesi, compresi gli Stati Uniti. Il più noto è il bombardamento dell’aereo Cubana de Aviación sulle Barbados, dove morirono 73 persone.

Documenti datati tra il 1979 e il 1982 collegano questo terrorista all’attacco alla Sezione di Interessi Cubani a Washington e ai ripetuti tentativi di assassinio dell’allora ambasciatore cubano. “Il cosiddetto Movimento per la Democrazia è stato promotore di flottiglie che hanno più volte violato le acque territoriali cubane”, ha rivelato Rogelio Polanco.

La provocazione è destinata a fallire

“La provocazione del 15 novembre è destinata a fallire, non è mai stata autentica. Il suo tentativo di coprirsi con un po’ di legalità è una manipolazione perversa. La Costituzione della Repubblica è un’autentica creazione del popolo, non c’è intrigo che possa negarla. I promotori della presunta marcia seguono il copione yankee, eseguono i loro ordini, si circondano di uomini violenti e terroristi e sognano di compiere impunemente le loro azioni destabilizzanti”, ha affermato.

Con il nostro primo segretario di partito e presidente della Repubblica di Cuba affermiamo che “ci sono abbastanza rivoluzionari qui per confrontarsi con intelligenza, nel rispetto e in difesa della nostra costituzione, ma anche con energia e coraggio contro ogni manifestazione che cerchi di distruggere la Rivoluzione”.

Il 15 novembre, ha detto, Cuba aprirà le sue porte al mondo e aprirà anche le scuole ai bambini, con una esplosione di gioia, felicità e abbracci finora contenuti dai duri mesi della pandemia. Questa è la gioia che i promotori dell’odio cercano di frustrare, “ma non potranno impedire alle madri cubane di godere di quel sublime momento di accompagnare i figli nelle aule, né i teneri sorrisi delle maestre con il ritorno dei loro studenti che tanto gli sono mancati.

Non potranno impedire il trionfo di Cuba di fronte alla pandemia grazie ai propri vaccini creati con l’ingegno di scienziati formati durante la Rivoluzione. Vaccini resi possibili dal pensiero e dall’azione visionaria di Fidel, fondatore di un’industria biofarmaceutica autenticamente cubana”.

“Non potranno impedire il passaggio a una nuova normalità, una normalità responsabile che ci permetterà di aprire gradualmente la nostra vita economica e sociale nelle prossime settimane. Non potranno impedire le prodezze di Cuba, dei suoi professionisti della salute, dei suoi lavoratori, della sua gioventù, di un intero popolo che nella resistenza creativa avanza ottimisticamente superando colossali avversità.

Non potranno impedire la vittoria di Cuba di fronte all’eversione e al blocco criminale degli Stati Uniti , intensificato nel mezzo della pandemia, cosa che rende ancor più grande la nostra gloriosa epopea”, ha sottolineato.

Come il nostro Eroe Nazionale José Martí, che alcuni cercano di oltraggiare con le loro pretese neo-annessioniste, noi proclamiamo “… Cosa dovrebbero fare i veri amanti del paese…? Siamo qui per evitare che il nemico metta alle strette il gonfaloniere, o che la bandiera cada nelle mani sbagliate:… Eccoci siamo vigilanza e amore, cordialità e sentinella, passione, ragionata con giudizio, con tutto il decoro che porta con sé il nome di Cubano”.

Queste sono le nostre ragioni, le ragioni di Cuba!

5 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO