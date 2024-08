In Israele la snervante attesa della ritorsione iraniana

Israele è alle prese con una snervante – e per molti osservatori interni e internazionali non più sostenibile – attesa della ritorsione iraniana e si sta preparando per una risposta militare da parte dell’Iran e di Hezbollah, alzando il suo livello di allerta al massimo dopo l’assassinio di Haniyeh, avvenuto un giorno dopo l’uccisione del comandante di Hezbollah Fouad Shukr a Beirut.

In risposta a questi eventi, gli Stati Uniti hanno schierato ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere Israele da potenziali minacce provenienti dall’Iran e dai suoi alleati, in particolare dal movimento libanese Hezbollah.

In mezzo alle crescenti tensioni, molti paesi hanno emesso avvisi per i loro cittadini di lasciare immediatamente il Libano mentre molte compagnie aeree hanno sospeso i viaggi da e per Tel Aviv.

L’attesa dell’attacco dell’Asse della Resistenza (Iran, Hezbollah, Houthi, milizie irachene) sarebbe diventato così insopportabile per Israele che il governo avrebbe preso in considerazione l’idea di lanciare un attacco preventivo per scoraggiare l’Iran se scoprisse prove inconfutabili che Teheran si sta preparando ad attaccare. Lo hanno riferito i media israeliani dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato i responsabili della sicurezza per una riunione ieri sera.

Il Times of Israel riferisce che questa mattina le azioni della Borsa di Tel Aviv sono crollate e che lo shekel scivola mentre Israele è in allerta per un possibile attacco dall’Iran in seguito agli assassinii del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut con un attacco israeliano e del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Il crollo della Borsa di Tel Aviv risente anche del crollo di tutte le borse mondiali a seguito del venerdi nero di tre giorni che ha prodotto un’onda lunga negativa anche questa mattina.

L’indice di riferimento TA-125 della Borsa di Tel Aviv scende del 2,3% e l’indice TA-35 delle società blue-chip è in calo del 2,2%. L’indice TA-90, che replica le azioni a più alta capitalizzazione non incluse nell’indice TA-35, scende di quasi il 2,2% e l’indice TA-Dual Listing scende del 3,3%.

Hujjat al-Islam Taeb, consigliere del comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, ha dichiarato domenica che la risposta all’assassinio da parte di Israele del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, sarebbe inaspettata e significativa. Hujiat al Islam Taeb, consigliere delle Guardie della Rivoluzione iraniane ha dichiarato dieri che la risposta all’assassinio di Hanyeh sarà inaspettata e significativa.

L’agenzia di stampa iraniana (IRNA) ha citato Taeb dicendo che l’operazione per vendicare la morte di Haniyeh sarebbe senza precedenti e sorprendente.

Secondo quanto riferito, Taeb ha aggiunto che lo scenario pianificato per vendicare Haniyeh è uno che non può essere facilmente previsto, e ha osservato che la situazione sociale in Israele è instabile perché non sono a conoscenza dei piani dell’Iran.

Il consigliere militare ha anche affermato che gli investimenti economici in Israele sono in calo, con i capitali che lasciano la regione.

Il mese scorso, il quotidiano israeliano Maariv ha riferito che 46.000 aziende israeliane hanno chiuso dallo scoppio della guerra a Gaza il 7 ottobre, con proiezioni che suggeriscono che il numero potrebbe salire a 60.000 entro la fine dell’anno.

Il sito di informazione Axios ha riferito che i funzionari americani e israeliani prevedono che l’Iran potrebbe lanciare un attacco contro Israele presto, potenzialmente già entro la giornata di oggi.

“I funzionari statunitensi si aspettano che qualsiasi rappresaglia iraniana provenga dallo stesso copione del loro attacco del 13 aprile a Israele – ma potenzialmente di portata più ampia – e potrebbe anche coinvolgere Hezbollah in Libano”, afferma il rapporto.

Secondo Axios, i funzionari americani e israeliani sono incerti se l’Iran e Hezbollah coordineranno i loro attacchi o opereranno in modo indipendente. Credono che “sia l’Iran che Hezbollah stiano ancora lavorando per finalizzare i loro piani militari e approvarli a livello politico”, ha aggiunto il rapporto pubblicato.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha recentemente annunciato il dispiegamento della portaerei Abraham Lincoln nel Mediterraneo orientale e di uno squadrone di caccia F-22 che si uniranno alla portaerei Roosevelt di stanza nell’Oceano Indiano vicino al Mar Arabico. Diversi cacciatorpediniere sono stati schierati al largo delle coste di Israele.

Axios ha citato un funzionario americano il quale ha affermato che la decisione di Washington di rafforzare la sua presenza militare nella regione aveva lo scopo di scoraggiare l’Iran e Hezbollah e influenzare le loro strategie militari.

In mezzo alle crescenti tensioni, il generale Michael Kurilla, che comanda le forze statunitensi in Medio Oriente, ha iniziato una visita in diversi stati del Golfo, così come in Giordania e Israele.

