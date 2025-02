La morte improvvisa del “soft power” Usa

Il polverone sollevato da Trump e Musk è tale da confondere un po’ tutti gli osservatori, specie quelli ancora fermi alle giaculatorie “liberal” che contestano la rozzezza dei due tycoon ma naturalmente non ne rallentano neanche per un attimo la spinta eversiva.

E’ utile, in questa situazione, tenere d’occhio quanto accade su una scala magari più limitata, ma controllabile, in modo da intravedere meglio la portata della ristrutturazione reazionaria della superpotenza, le sue conseguenze immediate, i suoi rischi, anche di suicidio.

Nei giorni scorsi abbiamo tenuto un faro di attenzione su UsAid – una complessa e articolata Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) – improvvisamente chiusa per decisione dei due nuovi “boss”.

Stiamo parlando di un programma mondiale di intervento Usa, con un budget di circa 50 miliardi, che copre (copriva?) sia iniziative “umanitarie” vere e proprie sia spazi di manovra per la Cia, “formazione” di giornalisti e finanziamento di testate definite però “indipendenti” operanti in decine di Paesi, fino a operazioni “creative” come la distribuzione di contraccettivi in Afghanistan o campagne pro-Lgpt un po’ in tutto il mondo. Tutto documentato, non chiacchiere…

Insomma: è un’agenzia tuttofare, corrispondente all’immagine che Washington ha voluto dare di sé al mondo fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Carri armati e cioccolata, calze di nylon e colpi di stato, “soft power” (quello creato da una “narrazione persuasiva”) che nasconde, anticipa e prepara il terreno a quello militare, decisamente più “hard”.

Uno strumento potente, punto di raccolta di funzionari di talento e non, pronti a finanziare ogni iniziativa potesse creare gruppi di “agenti di influenza” in paesi anche ostili, da utilizzare quando si creava l’occasione per un cambio di regime, al riparo dell’ideologia “liberal-liberista”. Non a caso la Bolivia di Evo Morales, dieci anni fa, ne aveva decretato l’espulsione dal paese.

Improvvisamente è stato chiuso tutto, come abbiamo riportato qualche giorno fa. Motivo ufficiale: un documento reso pubblico dalla testata conservatrice Just the News denuncia la mancanza di trasparenza e controllo nell’erogazione di miliardi di dollari a Paesi e organizzazioni straniere, spesso senza un’adeguata verifica sui destinatari.

Secondo il rapporto, l’agenzia avrebbe distribuito fondi pubblici Usa senza garantire che questi non finissero nelle mani di organizzazioni terroristiche o soggetti coinvolti in frodi. Ma l’incertezza sulle uscite è risultata utile anche per attaccare – e definanziare – agenzie controllate dall’Onu, spesso affiancate dalla stessa UsAid nella doppia veste “umanitaria” e “spionistica”.

Ma cosa accade concretamente, in questi giorni, ai diecimila (10.000) dipendenti dell’agenzia sparsi per il mondo? E di conseguenza: cosa resta dell’”influenza” Usa esercitata attraverso quei programmi?

Jonathan Martin, su POLITICO, intervista un funzionario di lunga durata, attualmente bloccato all’estero, nella sua sede operativa. Non è affatto un’anima candida, ma un esperto di “movimenti anti-regime”, uno che crea le majdan fin quando non si comincia a sparare. Da lì in poi, subentra la Cia…

Ci sembra importante leggerla per intuire l’enorme margine di disastro esistente a questo punto per il “soft power” statunitense, quanto meno.

Si è creata un’occasione per sottrarsi a un abbraccio mortale, per chi ovviamente ha la forza, la lucidità e l’indipendenza progettuale adeguata.

Hai detto qualcosa quando abbiamo parlato per la prima volta di questo argomento che mi è rimasto impresso: hai detto di sentirti personalmente abbandonato dall’America.

Sì.

Perché ti senti in questo modo?

Ho dedicato tutta la mia carriera a qualcosa che ritengo importante per l’America. E l’ho fatto in posti in cui nessun americano vuole stare, nei momenti in cui nessun americano vuole esserci. Sono stato lontano dalla mia famiglia. Sono stato vicino a attentati suicidi. Sono stato il bersaglio di un complotto di Al-Qaeda per rapirmi. E per tutto questo tempo, ho creduto che i miei sacrifici avessero un senso.

Quello che ho scoperto nelle ultime due settimane è che non solo questi sacrifici non contano, ma che siamo stati demonizzati senza alcuna prova o motivo. Hanno reso questo processo il più doloroso possibile come forma di punizione. E per me, questo è il problema più grande.

Ho colleghi a Washington, D.C., che non hanno accesso a nulla. Stanno facendo del loro meglio per riportarci in America. Ma non hanno risposte. Assolutamente niente. E per me, questo è un modo davvero triste di concludere quella che avrei definito una carriera importante.

Torniamo indietro un attimo. Parlami degli ultimi giorni. Trump giura il 20 gennaio. Quando ti rendi conto che qualcosa non va?



Il primo segnale è stato il suo primo ‘ordine esecutivo’. La sospensione degli aiuti esteri, che credo abbia firmato il giorno stesso dell’insediamento, o al massimo il giorno dopo, con cui ha bloccato tutti gli aiuti per 90 giorni. Da una prospettiva umanitaria, di sviluppo e di stabilizzazione, sappiamo cosa significa: significa che la gente muore.

All’epoca abbiamo pensato che ci sarebbero state delle esenzioni, perché nell’ordine esecutivo era indicato che determinati criteri, se soddisfatti, avrebbero permesso di continuare i programmi. Ho pensato: “È un ostacolo burocratico, ma come funzionario del governo americano sono pronto a seguire l’amministrazione e le sue politiche. Se dobbiamo superare questi ostacoli, lo faremo.”

Ma quando abbiamo capito che stavano bloccando tutti i partner che implementavano questi programmi e che non esisteva alcun processo di esenzione – che l’intera idea di una revisione per concedere deroghe era inesistente – allora io e i miei colleghi abbiamo iniziato a pensare: “Forse è qualcosa di più sinistro di quanto avessimo immaginato.”

Raccontami gli ultimi giorni, quando le cose hanno davvero accelerato.



Sì, non sto esagerando quando dico che ogni notte, prima di andare a dormire, mi dico: “OK, questa situazione deve stabilizzarsi. Non può peggiorare“. È chiarissimo per tutti noi che abbiamo assistito a questo processo che l’intento dietro a tutto ciò è creare quanta più confusione possibile e infliggere il massimo trauma possibile al servizio federale. E onestamente, ci sono riusciti davvero, davvero maledettamente bene. Per quanto mi riguarda, la scorsa settimana abbiamo capito che le deroghe erano una farsa.

Il mio programma è un programma che salva vite. Salvo vite ogni giorno. Salvo la vita dei bambini. E non posso davvero parlare di quello che faccio per la sicurezza dei miei partner. Ma posso dirti, senza alcun dubbio, che è un programma che salva vite.

Quando abbiamo detto: “Ci sono certe attività che svolgiamo e che, se interrompiamo qui e ora, senza più fondi, mettono in grave pericolo i partner con cui lavoriamo e le comunità che supportiamo“, abbiamo ricevuto solo silenzio. Nessuna risposta.

Credo che sia stato allora che abbiamo iniziato a capire che no, questa non è una pausa. È qualcos’altro.

C’è in corso una reale revisione delle attività dell’agenzia?



Sì, hanno iniziato a parlare di un “processo di revisione“. “Ci sarà un processo“.

Ti dico una cosa: potrei passare ore a spiegare cosa rende l’America più forte, cosa la rende più prospera, cosa la rende più sicura. Potrei rispondere a queste domande in modo dettagliato per il mio programma, perché il mio programma ha reali implicazioni per la sicurezza nazionale. Le ho scritte in un linguaggio semplice, comprensibile anche per il Congresso. Le abbiamo spiegate con diagrammi. Con storie di impatto personale.

Nessuno ci sta chiedendo nulla! Nessuno ci chiede niente. E mentre non ci fanno domande, ogni sera riceviamo un’email che ci decapita sempre di più. I nostri dirigenti sono stati messi in congedo amministrativo per insubordinazione, ma nessuno sa dire con precisione per quale motivo. I nostri sistemi vengono disattivati.

Su Twitter, la piattaforma di Musk, veniamo diffamati e dipinti come criminali. Ogni mattina ci svegliamo con un nuovo assalto di orrori, che è culminato con la decisione di chiudere tutte le missioni nel mondo.

E c’è una cosa che ritengo davvero importante dire: le persone con cui lavoro sono veri servitori dello Stato. Credono genuinamente, nel profondo, nella missione che svolgiamo. Non ho un solo collega che abbia detto una parola negativa sulla politica estera di Trump prima delle elezioni. Rispettiamo l’Hatch Act. Non possiamo nemmeno parlare di chi abbiamo votato. Le persone prendono questa regola molto seriamente. Prendiamo molto seriamente il giuramento che facciamo. Rispettiamo gli ordini dell’amministrazione in carica.

È stato solo ieri che il mio direttore di missione si è girato verso di me e ha detto: “È molto chiaro che tutta questa fottuta storia sulla revisione è una farsa, ed è finita“.

Aspetta. “Finita” nel senso che l’idea di una revisione, di un esame delle attività, è una farsa?



Questa messinscena secondo cui ci sarebbe stata una pausa, poi delle esenzioni per i “programmi salvavita”, e poi una revisione per valutare, dollaro per dollaro, l’impatto di questi programmi… che, tra l’altro, il personale di USAID avrebbe accolto con favore, perché lavoriamo su basi di evidenza. Avremmo accolto positivamente un’analisi di questo tipo.

Non c’era bisogno di tagliare l’accesso alle comunità che supportiamo in tutto il mondo, di mettere in pericolo il nostro personale, di mettere in pericolo i nostri partner. Le persone volevano davvero dimostrare il loro impegno a essere bipartisan e a seguire la direttiva di questa amministrazione. Ma solo negli ultimi due, tre giorni, tutti hanno capito: tutto questo è solo una farsa.

È una farsa perché non vogliono davvero fare una revisione, vogliono solo chiudere USAID?



Esattamente. Non c’è alcuna revisione. Non esiste alcun processo. Siamo al giorno 14, o quanti giorni sono passati, e non abbiamo ancora ricevuto una sola indicazione su come verranno valutati i nostri programmi. Nessuna risposta alla domanda: “Sì, vorrei un briefing su ciò che state facendo.” Invece, hanno disattivato i nostri sistemi e ci stanno mandando a casa.

E il punto è che, va bene — anzi, non va bene. È illegale. Ma, onestamente, la colpa maggiore la do a… e sono sicuro che [il Segretario di Stato Marco] Rubio sia completamente paralizzato e terrorizzato dai ragazzi del DOGE. Ma stare lì sui media a dire che stanno prendendo queste decisioni perché siamo insubordinati, è per questo che mi sento abbandonato.

Il problema non è che questo presidente ha deciso che USAID non dovrebbe esistere. È ridicolo, ma ok. Ma non startene seduto lì a diffamare il lavoro che ho svolto per te e per il governo negli ultimi 15 anni, soprattutto quando hai creduto in questo lavoro fino a quando sei stato nominato — e dire al popolo americano che è colpa nostra. Questo, per me, è il motivo per cui mi sento abbandonato.

Sembra che, in un certo senso, tu sia più arrabbiato con Rubio che con Trump.



Lo sono. Lui sa bene come stanno le cose. Conosce il nostro lavoro. Lo ha visto. Lo ha rispettato. Tutti questi argomenti in stile Stephen Miller, secondo cui siamo tutti liberali radicali… ci sono molti democratici in USAID? Assolutamente. Ma alla fine della giornata, noi onoriamo i principi umanitari. L’essenza stessa di ciò che facciamo è apartitica.

Quando [Rubio] è stato nominato Segretario di Stato, ho pensato: bene. Forse non è la persona che avrei scelto, ma è comunque un essere umano serio, con valori e convinzioni. Forse è solo troppo spaventato? Per me, questa non è una giustificazione accettabile.

Parlami un attimo degli elementi di hard e soft power di USAID. Sei in una zona difficile e stai cercando di fare amicizia per conto degli Stati Uniti, giusto?



Devo stare molto attento. Non voglio nemmeno nominare il Paese, perché sarebbe troppo identificabile. Diciamo solo che ci sono potenze autoritarie in tutto il mondo che ogni giorno si avvicinano sempre di più alla Cina e alla Russia. E noi abbiamo partner di lunga data che credono nei valori in cui credono gli americani: democrazia, diritti umani, rispetto dello stato di diritto.

Mettiamo in pericolo queste persone ogni giorno lavorando con loro in Paesi dove anche solo essere associati a USAID, anche solo sussurrarne il nome, può significare la morte. E poi ci giriamo e diciamo: “Oh, scusa.” Aspetta, non diciamo nemmeno “scusa”, perché ci hanno imposto il silenzio. Non posso nemmeno parlare con i miei partner. Non posso nemmeno dire: “Ehi, mi dispiace davvero averti completamente fottuto la vita.”

Questo trauma genererà generazioni di risentimento verso l’America. E devo dire che, avendo lavorato in [un altro hotspot globale], la gente non crede nei valori americani della democrazia perché non li ha mai visti.

E lasciami dire una cosa: la Cina arriva, costruisce una strada e ci racconta dell’ipocrisia americana. Beh, ora sembriamo davvero ipocriti. E puoi essere ipocrita solo fino a un certo punto prima di perdere la capacità di esercitare soft power. L’abbiamo completamente persa.

Cosa hai sentito dalle persone sul campo con cui lavori, senza fare nomi o dire cosa fanno, riguardo all’America? Cosa ti hanno detto negli ultimi giorni?



Non riescono a credere a quello che è successo. Lo ripeto, la questione su cui lavoro è bipartisan. I più grandi sostenitori del mio lavoro sono stati i senatori Mitch McConnell e Lindsey Graham e altri senatori repubblicani piuttosto interventisti, che ci hanno sempre chiesto di fare di più. “Perché non fate di più? Di più, di più, di più.” Quindi, fino a dopo le elezioni, dicevo ai miei partner: “Non preoccupatevi. Questo è un tema bipartisan“.

Non mi occupo di cambiamento climatico. Non mi occupo di DEI (Diversità, Equità e Inclusione). Non sto nemmeno nutrendo neonati. Mi occupo di qualcosa su cui tutti sono d’accordo — non ho mai sentito un senatore dire: “Ehi, ehi, ehi, non dovresti fare questo.” Anzi, se mai dicono: “Puoi farne di più?”

E quando dici “di più”, cosa intendi? Di più di cosa?



Lavoro su un programma che ci permette di fornire assistenza non letale a [un gruppo]. Quindi, quando dico che faccio X, Y e Z, ho persone come McConnell che mi chiedono: “Perché non puoi fare di più? Non puoi dargli questo? Perché non puoi dargli quello?”

Voglio essere chiaro, perché un’altra delle strane teorie dei ragazzi del DOGE è che in qualche modo siamo la CIA. Non lo siamo. Abbiamo vincoli legislativi molto, molto rigidi su cosa possiamo e non possiamo fare. I nostri avvocati prendono questa questione estremamente, estremamente, estremamente sul serio.

Puoi dire qualcosa, senza menzionare il Paese, su cosa si intende per “assistenza non letale”? Di cosa parliamo?



Cose che possono aiutare un gruppo nella sua missione. Assistenza tecnica, attrezzature non letali. Come si può aiutare un movimento?

Quali sono le tue ultime istruzioni?



Mi sono svegliato alle 5 del mattino per leggere un articolo di ABC che diceva che sarei stato rimandato negli Stati Uniti sabato.

Ogni mattina, nell’ultima settimana, mi sono svegliato con qualche notizia di merda sulla situazione. Stamattina è stato il fatto che saremo evacuati. Abbiamo parlato con i nostri colleghi ed è chiaro che non hanno ricevuto alcuna direttiva da Washington. E voglio sottolineare una cosa: questa è la tattica.

Quando la nostra leadership è stata estromessa per insubordinazione o per non aver seguito lo “spirito” degli ordini esecutivi, abbiamo perso il contatto con Washington. Senza leadership e con loro fuori dai sistemi, abbiamo missioni e ambasciate che letteralmente non hanno alcun contatto con Washington su quello che stiamo facendo, quali politiche estere stiamo attuando, come stiamo spendendo i soldi, come stiamo proteggendo il nostro personale e i nostri partner. Niente.

Ero in una riunione della missione la scorsa settimana in cui il direttore della missione ha detto: “Abbiamo perso il contatto con Washington. Siamo soli.”

Posso dirti che, in tutta la mia carriera nel governo, non ho mai visto una cosa del genere. Nemmeno durante il Covid, nemmeno durante le crisi, nemmeno durante una guerra civile. Mai.

Giusto, perché se perdi l’accesso a Washington, il lavoro che fai… è tutto.



Tutto quello che faccio lo invio a Washington. E Washington lo inoltra ai colleghi inter-agenzia rilevanti. Il tipo di collaborazione inter-agenzia che va da me che parlo con un partner che mi racconta una storia terribile su qualcosa che gli è successo, fino a quando questa informazione arriva al Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC), è un processo estremamente, estremamente complesso e laborioso.

Cosa succederebbe se tu o uno dei tuoi colleghi foste rapiti nei prossimi giorni?



Se uno dei miei colleghi venisse rapito nei prossimi giorni, non avrebbe nemmeno il pulsante di emergenza sul telefono. Se un mio collega fosse in Africa occidentale e venisse preso da qualcuno dell’ISIS, non potrebbe nemmeno avvisare l’Ufficio di Sicurezza Regionale (RSO) di essere stato rapito. Cittadini americani possono e moriranno per questo.

E per me, non importa quale strano gioco di potere stiate facendo o quale sia la vostra ideologia politica, il fatto che siate disposti a farlo – o che siate così stupidi da non rendervi conto che tagliare questi sistemi mette le persone in situazioni di pericolo – è inaccettabile. Non c’è nulla. Nessun accesso. Non puoi parlare con l’ambasciata. Non puoi fare niente.

Hai intenzione di tornare a casa sabato?



No. Un’altra cosa che direi è che da Washington non arriva nessuna comunicazione chiara — alcune missioni si stanno preparando. Ed è proprio questa la cosa più straziante e frustrante: questi funzionari pubblici stanno ancora eseguendo gli ordini che ricevono. Anche se sono folli. Anche se stanno mettendo a rischio le loro famiglie.

Alla fine, nessuno sa dove stiamo andando. Nessuno sa per quanto tempo saremo pagati. Parlano di un’esenzione che ci permetterebbe di rimanere fino alla fine dell’anno se abbiamo figli a scuola.

Ma le deroghe e il processo di revisione dei documenti di programma — non credo che li vedremo mai. Non c’è letteralmente nessun piano in atto, quindi è un caos totale.

Personalmente, non vado da nessuna parte sabato. Basta così. Possono trattarmi in questo modo solo fino a un certo punto, ma non sottoporrò la mia famiglia a questo trattamento.

Stai ancora ricevendo lo stipendio?



Non lo so. Non so se sto ricevendo lo stipendio. Non so se sono in congedo. Non so se sono stato licenziato. Non sappiamo nulla. Non abbiamo accesso a niente. Hanno chiuso i rubinetti.

Quali domande hai ricevuto da chi è in posizione di autorità?



Intendi dall’amministrazione? Letteralmente zero. L’unica domanda che ho ricevuto nelle ultime settimane è stata: “Quanti familiari hai?” L’ho ricevuta ieri sera, probabilmente per mettermi su un aereo. Non mi hanno chiesto una sola cosa sul mio programma. O sul lavoro che fa il mio team. Non hanno fatto domande su nessuno nel mio ufficio.

Infine, hai parlato con alcuni dei tuoi colleghi lì. Sicuramente hai sentito anche quelli in altri Paesi. Qual è la sensazione tra gli altri operatori di USAID?



Shock e devastazione. Non ho mai visto i miei colleghi in questo stato. E abbiamo perso persone. Ho avuto diversi colleghi morti in eventi terribili. Non siamo un gruppo di persone emotivamente fragili.

Ma guardare i nostri partner locali e dire: “Non so cosa dirti. L’America non tornerà. Non riceverete più aiuto. Anzi, vi abbiamo messo in grave pericolo sostenendovi così a lungo solo per abbandonarvi alla fine.”

Io me ne farò una ragione. Troverò un altro lavoro e porterò la mia famiglia da qualche altra parte. Ma c’è un trauma profondo nel credere di rappresentare il meglio che il tuo Paese ha da offrire e poi renderti conto che qualcuno ti sta usando come capro espiatorio per una più grande agenda politica e folle. Questo è qualcosa con cui tutti noi dovremo fare i conti per molto tempo.

* Jonathan Martin è il principale editorialista politico e capo dell’ufficio politico di POLITICO. Ha seguito le elezioni in ogni angolo degli Stati Uniti e è co-autore di un libro best-seller su Donald Trump e Joe Biden. La sua rubrica riporta le conversazioni interne e le principali tendenze che modellano la politica americana.

