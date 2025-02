La proposta di Trump sulla “proprietà” di Gaza non funzionerà: ecco perché

La proposta di Trump di prendere la “proprietà” di Gaza è una mossa sconsiderata che incoraggia Israele e minaccia la stabilità regionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raddoppiato i commenti precedenti, proponendo ancora una volta che gli Stati Uniti assumano la “proprietà” di Gaza e la ricostruiscano.

Questa volta, le osservazioni sono arrivate martedì durante una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu.

“Non credo che la gente dovrebbe tornare indietro”, ha detto Trump, riferendosi a Gaza. “Non si può vivere a Gaza in questo momento. Penso che abbiamo bisogno di un’altra sede. Penso che dovrebbe essere un luogo che renderà felici le persone”.

Capitalizzando la dichiarazione provocatoria, Netanyahu ha risposto rapidamente, definendo Trump “il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca” e lodandolo per “pensare fuori dagli schemi con nuove idee”.

I sostenitori di Netanyahu in Israele hanno celebrato quello che hanno visto come un momento storico.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha definito il piano di Trump “la vera risposta al 7 ottobre”. Ben-Gvir ha esortato Netanyahu ad adottare la politica “immediatamente”, dicendo: “È tempo di attuarla e promuoverla”.

I paesi arabi hanno respinto con forza qualsiasi tentativo di pulizia etnica dei palestinesi. Il ministero degli Esteri saudita ha rapidamente rilasciato una dichiarazione riaffermando la sua posizione “ferma e incrollabile” sulla creazione di uno Stato palestinese e respingendo “qualsiasi violazione dei diritti legittimi del popolo palestinese, sia attraverso le politiche israeliane di insediamento, l’annessione di terre o i tentativi di sfollare il popolo palestinese dalla loro terra”.

I commenti di Trump hanno suscitato un diffuso interesse da parte dei media e reazioni politiche per due motivi.

In primo luogo, sono stati fatti alla presenza di Netanyahu, segnalando un possibile cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti verso un percorso ancora più distruttivo in Palestina e nella regione in generale.

In secondo luogo, Trump non stava parlando a braccio, ma stava leggendo osservazioni pre-preparate, indicando che questa proposta veniva considerata come una vera e propria dottrina di politica estera.

Nel tentativo di capire la tempistica e la natura delle osservazioni di Trump, molti analisti le hanno collegate alla crescente influenza degli evangelici e degli estremisti filo-israeliani all’interno della sua amministrazione. Altri hanno suggerito che Trump stesse preparando gli Stati Uniti per una guerra regionale, mentre alcuni hanno respinto la proposta come un altro elemento delle sue tattiche di “massima pressione”.

Noi del Palestine Chronicle crediamo che la proposta di Trump non sia né realistica né seria. Tuttavia, le conseguenze di una politica estera così sconsiderata saranno pericolose sia a breve che a lungo termine.

Ecco alcune delle ragioni per cui Trump ha fatto questa proposta, seguite da altre ragioni per cui lo sfollamento dei palestinesi da Gaza non avverrà.

Perché Trump ha fatto questa proposta

Uno, Trump è ansioso di sostenere il cessate il fuoco a Gaza. Per farlo, aveva bisogno di offrire a Netanyahu un regalo politico che potesse pacificare gli israeliani di tutto lo spettro politico e prevenire quello che molti credono sia l’imminente collasso del suo governo, persino la guerra civile.

In secondo luogo, la sconfitta militare israeliana a Gaza ha lasciato sia Tel Aviv che Washington senza alcuna leva reale per rimodellare l’esito della guerra o la politica della regione. Spostando la conversazione sulla sua proposta stravagante, Trump crede di poter rivendicare l’iniziativa per gli Stati Uniti e Israele.

In terzo luogo, Trump capisce che l’Arabia Saudita è riluttante a normalizzare i legami con Israele. Nell’ultimo anno e mezzo, i sauditi sono arrivati a vedere Israele come un potenziale partner inaffidabile, e il sostegno degli Stati Uniti a Israele ha spinto la regione più vicina a una guerra totale.

La sconfitta di Israele a Gaza ha anche distrutto la sua immagine di egemone regionale, rafforzando la posizione del campo della Resistenza e dell’Iran.

L’idea di Israele come protettore contro l’Iran è quasi scomparsa, rendendo la normalizzazione meno urgente, se non del tutto necessaria. La proposta di Trump è un tentativo disperato di rafforzare Israele e avvertire la regione che, con il sostegno degli Stati Uniti, può ancora causare devastazione in un attimo.

Quarto, intensificando la sua retorica su Gaza, Trump sta dando a Israele più tempo e spazio per effettuare una pulizia etnica incrementale in Cisgiordania. Secondo il governatorato di Jenin, quasi 4.000 famiglie sono già state sfollate dal campo profughi di Jenin, pari alla maggior parte della sua popolazione. Campagne simili sono in corso in tutta la Cisgiordania settentrionale.

Mentre i media e i politici internazionali si concentrano sulla proposta di Trump su Gaza, Israele sta eseguendo la sua più grande operazione di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata dalla guerra del 1967.

In quinto luogo, Trump spera anche di utilizzare il caos politico generato dalle sue dichiarazioni per ottenere concessioni dai palestinesi e dai governi arabi.

Il suo obiettivo principale rimane la Cisgiordania perché, come ha ribadito lunedì, “Israele è un piccolo paese in termini di terra”.

Il compromesso che probabilmente immagina è o abbandonare la sua campagna per la pulizia etnica di Gaza in cambio di concessioni territoriali palestinesi e arabe in Cisgiordania, assicurando la normalizzazione saudita senza un impegno israeliano per uno stato palestinese, o entrambi.

Perché lo sfollamento dei palestinesi da Gaza non accadrà

Uno, Trump si affida alle stesse tattiche che la sua amministrazione ha usato durante il suo primo mandato. Tuttavia, il genocidio di Israele a Gaza e la resistenza palestinese nel corso di 471 giorni hanno riportato la Palestina al centro della politica mediorientale. L’era dell’emarginazione della causa palestinese è finita.

In secondo luogo, la resilienza degli abitanti di Gaza, che hanno sopportato 471 giorni di resistenza contro Israele, è più forte che mai. Quando Trump ha suggerito di sfollare i palestinesi, un milione di persone non si sono ammassate al confine tra Gaza e l’Egitto, ma si sono spostate a nord, tornando alle loro città e ai campi profughi, in una dimostrazione senza precedenti del potere del popolo. È difficile immaginare che questi stessi abitanti di Gaza lascino volontariamente la loro terra per dare “proprietà” a Trump e ai suoi alleati immobiliari.

Tre, forse il punto più cruciale, è che Israele ha già cercato – usando infinite armi statunitensi – di sfollare gli abitanti di Gaza nel Sinai per 471 giorni. Per raggiungere questo obiettivo, ha distrutto la maggior parte di Gaza e tutte le sue infrastrutture, ha creato la carestia e ha ucciso o ferito oltre 173.000 persone, un numero che si prevede aumenterà drammaticamente nei prossimi mesi.

Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il sostegno degli Stati Uniti, eppure tutto è fallito. Non c’è nient’altro che gli Stati Uniti possano fare che non abbiano già fatto, compreso il genocidio e lo sterminio.

In quarto luogo, i governi arabi hanno respinto collettivamente la proposta di Trump, che è stata anche condannata, direttamente o indirettamente, dai governi di tutto il mondo.

Il vero pericolo non risiede nell’invasione militare di Gaza da parte dell’esercito americano per sradicare i palestinesi, ma nel fatto che il governo israeliano estremista possa interpretare le parole di Trump come un assegno in bianco per accelerare la pulizia etnica in Cisgiordania e possibilmente tornare alla guerra a Gaza, affermando di agire in linea con i desideri del presidente americano.

Mentre l’amministrazione di Joe Biden ha già dimostrato di non avere alcuna fibra morale sostenendo e sostenendo il genocidio di Israele a Gaza, una futura amministrazione Trump porterebbe un approccio ancora più sconsiderato e ignorante.

Armato di un’arrogante incomprensione del Medio Oriente, del completo distacco dalla realtà storica e dello zelo religioso della profezia biblica, la politica estera di Trump è a dir poco una catastrofe.

Se si dovesse descrivere la sua nuova dottrina nella regione, sarebbe come un toro in un negozio di porcellane. Anche se insensato, l’unico risultato possibile è la distruzione totale.

*da Palestine Chronicle

13 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO