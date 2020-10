In moltissime città italiane ci sono state ieri manifestazioni di protesta. In alcuni casi ci sono stati tafferugli, cariche di polizia, lancio di petardi e persino qualche molotov. La composizione sociale di queste manifestazioni è decisamente eterogenea, così come quella politica (in alcuni casi sono state iniziative dei fascisti, ma in quantità di fatto irrilevante).

Insomma, è finita la pace sociale, è cominciato l’autunno del nostro scontento…

A guidare la protesta soprattutto le categorie colpite direttamente dai decreti del governo e dalle delibere regionali (o comunali), e quindi, ristoratori, titolari di bar, palestre, lavoratori dello spettacolo in genere. Spesso con la compresenza di “padroncini” e dipendenti, e questo non può stupire. Nelle piccole imprese di questi settori i titolari lavorano quasi sempre a fianco dei dipendenti, non disponendo dell’organizzazione del lavoro e della scala dimensionale per starsene a casa ad amministrare l’impresa.

Poi, come sempre, ci sono avventurieri e avventurosi, disperati pronti a saccheggiare un negozio di marca (è successo a Torino, contro le vetrine di Gucci) per rivendere poi sul mercato nero; gente delle curve che cerca un’occasione di rivincita con la polizia, addetti abituali all’”economia informale” (non solo al Sud, ma in tutte le periferie metropolitane) ecc.

Una prima notazione: la giornata di lunedì ha spazzato via tutte le cazzate mediatiche sulla “camorra” alla guida delle proteste di Napoli. E dire che stavolta neanche Roberto Saviano, decano dei portavoce di questura, ci era cascato…

Non è “la rivoluzione”, chiaramente, ma una crepa consistente che si va aprendo all’interno del blocco sociale dominante, strutturalmente coeso intorno a pochi grandi gruppi industriali e finanziari, ma con una larghissima compartecipazione di media e piccola borghesia fidelizzata con molte “libertà” a lei concesse (evasione fiscale e contributiva, contratti di lavoro precari o nessun contratto, nessun controllo di sicurezza sul lavoro, ecc).

Ora gli interessi cominciano a divergere. Le grandi imprese ottengono sempre quel che chiedono (nessun blocco della produzione, incentivi, defiscalizzazioni, cassa integrazione anche senza averne diritto, contratti bloccati, licenziamenti liberi da qui a poche settimane, ecc), mentre le piccole imprese del commercio e del turismo vanno sull’orlo del fallimento. In prospettiva anche oltre…

Chiarissima anche l’origine di questa crepa: le misure decise dal governo e dalle singole regioni sono di fatto inutili al fine di combattere la pandemia. La loro incidenza sul numero dei contagi, anche quando coscienziosamente applicate, è marginale. E lo verificheremo tra quindici giorni, a consuntivo.

Com’è noto, noi siamo favorevoli fin dall’inizio al “metodo cinese”: lockdown severi ma mirati a singoli focolai, tamponi di massa su tutta la popolazione interessata, in modo da identificare i contagiati (anche e soprattutto gli asintomatici) e permettere al resto di continuare a vivere, lavorare, divertirsi.

Questo metodo, ormai è ammesso anche da grandi manager-economisti statunitensi, funziona meglio anche per la salvaguardia dell’economia; mentre il laissez-faire e “contagiatevi pure” provoca stragi di massa e tracrollo economico.

Tutti i governi occidentali, invece, hanno scelto di privilegiare il Pil rispetto alla salute, ottenendo il risultato opposto (non era difficile prevederlo…).

Ora, alla “seconda ondata”, la cosa diventa evidente a tutti. La “prima ondata”, complice anche la novità e la sorpresa, aveva stimolato obbedienza e passività di massa; tutti chiusi, magari a cantare dai balconi, e massima fiducia nel governo.

Alla seconda il gioco non regge più. Per motivi economici e di reddito, perché – oltretutto – il governo ha disposto le chiusure senza preventivamente rassicurare sui “ristori” per le categorie colpite. I governi nazionale e regionali, persino quelli appena eletti con percentuali bulgare, non hanno più credibilità. Comunque ne hanno persa a valanga davanti al montare esponenziale dei bollettini giornalieri sull’andamento del contagio.

Questo incrocio – verifica dell’inutilità delle misure decretate e crollo dei redditi in molte categorie sociali – apre le porte a tutte le follie (“libertà di lavorare in qualsiasi condizione”, “no alla dittatura sanitaria”, ecc), sicuramente pericolose perché irrazionali, della serie “speriamo che io me la cavo” e che tocchi a qualcun altro…

Qui si gioca però la partita a livello di massa. Senza un intervento conflittuale diretto, politico e sindacale, l’”egemonia” del malessere sociale finirebbe fatalmente nelle mani peggiori. Dunque va eliminata in radice qualsiasi tentazione di chiudersi nel guscio aspettare che “passi la nottata”.

Anche perché, nonostante i nuovi disoccupati siano quasi un milione, ancora non si è avuta l’ondata di licenziamenti pretesa dalla Confindustria di Carlo Bonomi. Dunque mancano all’appello delle mobilitazioni fasce sociali di grandi dimensioni e ben più tradizionali nella cultura politica comunista.



Nei tempi eccezionali, quelli che segnano una crisi e la conseguente necessità di un cambio di sistema, i movimenti di piazza non si presentano del resto mai in forma pura. Non ci possiamo insomma attendere il classico movimento operaio, bandiere rosse al vento, unità di classe già data e consolidata…

Quel mondo è stato distrutto nel corso degli ultimi 40 anni (dalla “marcia dei quarantamila” a oggi), la ricostruzione di un blocco sociale per il “passaggio di sistema” è tutta da iniziare.

Ma “il grande freddo” della passività di massa si sta rompendo. Il blocco dominante comincia a sfarinarsi. Le giustificazioni sempre addotte – ancora adesso! – sulla presunta superiorità del modello neoliberista stanno diventando in-credibili.

Occhi aperti, naso al vento, capacità di distinguere tra contorcimenti reazionari e slanci di liberazione, fantasia e flessibilità estrema nelle pratiche, una chiara visione sullo stato del mondo in questa crisi. Sono solo alcune delle “virtù” che sarebbe bene possedere e sviluppare in questo frangente.

