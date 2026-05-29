Allarme rosso in Sardegna. Arrivano quattro voli israeliani in sei ore

Nella giornata di ieri, all’aeroporto di Cagliari sono arrivati ben quattro voli da Israele in appena sei ore. Sul tabellone ufficiale degli arrivi risultavano infatti quattro voli provenienti da Tel Aviv:

El Al LY 05487, Tel Aviv–Cagliari, programmato alle 08:45, indicato alle 08:23; Israir 6H 00329, Tel Aviv–Cagliari11:35; Israir 6H 00327, Tel Aviv–Cagliari, 12:50; Arkia Israeli IZ 00349, Tel Aviv–Cagliari, 14:30

A confermare che non si trattasse di normale amministrazione, l’aeroporto è stato blindato con una forte dispositivo di polizia, inclusi gli artificieri.

La domanda che in molti si sono posti è piuttosto semplice quanto inquietante:chi è arrivato in Sardegna da Israele? Sono normali turisti? Sono gruppi organizzati?

E’ personale legato all’esercito israeliano che viene a “rilassarsi” in Sardegna?

In tutte le reti solidali con la Palestina della Sardegna è immediatamente scattato l’allarme rosso e un monitoraggio popolare. L’Associazione Sardegna Palestina ha commentato: “Pare che la nuova colonia turistica dei simpatici giovani possa diventare la Sardegna, grazie anche all’indefesso lavoro della nostra impareggiabile presidentissima, sempre sperando non si trattengano un po’ troppo, come avvenuto in altri bei posti del Mediterraneo”.

29 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO