Quei 400.000 desaparecidos a Gaza

Secondo questo studio di Harvard, segnalato da Tali Shapira, dal titolo ‘The Israeli/American/GHF aid distribution” compounds in Gaza: Dataset and initial analysis of location, context, and internal structure’ (qui https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/QB75LB&version=1.0) le IDF stimano approssimativamente la popolazione in vita ancora a Gaza in:

1 milione, nell’area di Gaza City

350.000, nell’area centrale

500.000, nell’area attorno a Mawasi

(mappa dallo studio nell’immagine)

Dunque le 𝐈𝐃𝐅 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐆𝐚𝐳𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟏.𝟖𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 (?!)

Per le IDF, quindi, ci sarebbero a Gaza circa 500.000 palestinesi in meno rispetto a prima dell’assedio.

E’ noto che quelli che sono riusciti ad uscire non superano i 100.000.

Che ne è dei 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 (!!!) palestinesi che, escludendo quelli che sono riusciti ad andar via, le IDF non conteggiano più tra la popolazione di Gaza ?!

